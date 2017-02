XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

Kurzprofil ADVA Optical Networking SE:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen (20.02.2017/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktie: Zahlen und Ausblick im Fokus - 10,78-Euro-Marke in Reichweite! AktienanalyseOptimistisch zeigt sich Michael Schröder, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Netzwerkausrüsters ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV).Die ADVA Optical Networking SE werde am Donnerstag ihre Zahlen veröffentlichen. Der Börsenexperte verweise darauf, dass die ADVA Optical Networking-Aktie nach oben rausgegangen sei und die 200-Tage-Linie hinter sich gelassen habe. Sie sei in die nächste Widerstandszone um 9 Euro eingelaufen. Jetzt gebe es eine Konsolidierung, die wahrscheinlich bis Donnerstag andauern werde. Dann kämen die Zahlen und der Ausblick auf das laufende Jahr. Wenn der Ausblick positiv sein werde, d. h. man werde ankündigen, dass sich die Margen deutlich verbessern würden, sollte die ADVA Optical Networking-Aktie kurz- bis mittelfristig in Richtung 10,78 Euro gehen. Es sei abzuwarten, wie sich die ADVA Optical Networking SE im Laufe des Jahres entwickle. Dann könnte man noch über höhere Kurse der ADVA Optical Networking-Aktie sprechen.Michael Schröder rechnet mit einer dynamischen Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bei der ADVA Optical Networking-Aktie, so der Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 20.02.2017)Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie: