Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,15 EUR +2,73% (20.07.2018, 15:40)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

7,17 EUR +3,61% (20.07.2018, 15:50)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (20.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von Analyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse wietrhin zum Kauf der Aktie der ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) und erhöht das Kursziel von 7 auf 8 EUR.Q2/18 mit überraschender Margenstärke: Mit dem erzielten Umsatz von 123,8 Mio. EUR habe ADVA seine Erwartungen von 131, Mio. EUR zwar verfehlt, das erreichte operative Ergebnis von 6,2 Mio. EUR habe hingegen seine Annahmen (LBBWe: 5,3 Mio. EUR) überflügelt. Die gestarteten Kostensenkungsmaßnahmen würden sich demzufolge erfreulich positiv auswirken. Im Umsatzrückgang von 26% yoy in Nordamerika schlage sich abermals der Wegfall eines Großkunden in den USA in Form fehlender Umsätze deutlich negativ nieder. In Asien (+183%) profitiere ADVA hingegen von der starken Präsenz der übernommenen MRV. Überraschend schwach entwickelt habe sich der europäische Heimatmarkt mit -26%.Prognosen überarbeitet: Die ausbleibenden Orders des US-Kunden hätten die Umsatzentwicklung im Jahresvergleich in Q2/18 letztmalig gebremst. Dies spiegele sich auch in der Guidance des Unternehmens für Q3/18 mit 123 bis 133 Mio. EUR Umsatz bzw. +11 bis +20% yoy wider. Die Umsatzverluste im ersten Halbjahr durch ein starkes Schlussquartal zu kompensieren dürfte allerdings schwer fallen, so dass Maier in 2018 insgesamt mit einem Umsatzrückgang plane. Die zu erwartenden positiven Effekte aus den Kostensenkungsmaßnahmen sollten allerdings eine deutliche Erholung auf Ertragsebene ermöglichen. Die Margenguidance für das operative Ergebnis (EBITA Non-IFRS) in 2018 mit "mid-single-digit" sei bestätigt worden (LBBWe: 4,6%). Ab 2019 sehe Maier das Unternehmen aber auch auf Jahresbasis wieder auf Wachstumskurs. Er habe seine Prognosen aufgrund seiner positiven Absatzerwartungen u.a. für die zweite Generation des im boomenden DCI-Markt positionierten Produkts TeraFlex angehoben.Seine Bewertung beruhe auf einem DCF-Modell. Daraus ergebe sich auf Basis seiner Prognosen für die Aktie ein fairer Wert von 8,06 EUR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link