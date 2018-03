Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (01.03.2018/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktie: Turnaround in Sicht - AktienanalyseProbleme mit zwei Großkunden in den USA haben dem Telekomausrüster ADVA Optical Networking (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) 2017 einen Umsatzrückgang um neun Prozent auf 514,5 Mio. Euro beschert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Ergebnis sei von plus 21,5 Mio. Euro auf minus 4,2 Mio. Euro gedreht. Immerhin: Im Schlussviertel sei der Umsatz im Quartalsvergleich um 5,5 Prozent auf 117,2 Mio. Euro gestiegen und das Proforma-Betriebsergebnis habe 3,8 Prozent vom Umsatz erreicht. Damit sei ADVA innerhalb der Prognosebandbreite gelandet."Wir können mit den Ergebnissen des vierten Quartals mehr als zufrieden sein, denn sie sind besser ausgefallen als von den meisten Marktteilnehmern erwartet", habe ADVA-Finanzchef Ulrich Dopfer erklärt. "Wir haben schnell auf die sich geänderte Situation reagiert und die Kosten angepasst. Erste Effekte zeigen sich bereits." Auch die Aussichten würden zuversichtlich stimmen. Im traditionell schwächeren Auftaktviertel stünden Erlöse zwischen 115 Mio. und 130 Mio. Euro sowie ein Proforma-Betriebsergebnis zwischen minus einem und vier Prozent vom Umsatz auf der Agenda. "Einer der beiden Kunden, der uns das dritte Quartal 2017 verhagelt hatte, zeigt wieder eine verstärkte Orderaktivität. Auch deshalb sind wir optimistisch, was die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal betrifft", erkläre Dopfer.Das Jahr 2018 sehe der Manager als "Jahr der Konsolidierung und Neuausrichtung. Oberste Priorität gilt der Profitabilität." Deutlich schwarze Zahlen sollten aber durchaus wieder drin sein. "Für Restrukturierungen haben wir im zweiten Halbjahr 2017 rund 9,4 Mio. Euro ausgegeben. Die getroffenen Maßnahmen sollen - auf annualisierter Basis - zu Einsparungen von 20 Mio. Euro führen", so Dopfer. "Zudem steht die Integration von MRV auf der Agenda, die wir 2017 zugekauft haben. Aus der Übernahme erwarten wir uns erhebliche Synergieeffekte insbesondere im Hinblick auf Kunden und Produkte, die sich schon 2018 in den Geschäftszahlen bemerkbar machen sollten."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link