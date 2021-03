Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

9,45 EUR +3,50% (01.03.2021, 17:09)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

9,47 EUR +2,60% (01.03.2021, 17:22)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (01.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.Die ADVA Optical Networking-Aktie stehe unmittelbar vor ihrer Trendfortsetzung. Die Aussichten des Telekomausrüsters würden bei den Investoren weiter gut ankommen. Rückenwind gebe es vonseiten der Commerzbank. Analyst Michael Junghans habe seine Gewinnschätzungen und das Kursziel von elf auf zwölf Euro nach hochgesetzt und seine Kaufempfehlung bestätigt.Den "Startschuss für eine Kursrally" habe DER AKTIONÄR bei ADVA bereits am 8. Januar bei der Vorlage der Eckdaten für 2020 und dem Ausblick auf das laufende Jahr ausgemacht. Die ADVA Optical Networking-Aktie habe seitdem in der Spitze knapp 50 Prozent zugelegt und am vergangenen Donnerstag mit 10,40 Euro den höchsten Stand seit Juni 2017 erreicht.Nach der mehrwöchigen Verschnaufpause dürfte der Kurs seine Aufwärtsbewegung schon bald fortsetzen und nachhaltig in zweistellige Kursregionen vorstoßen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link