Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

8,88 EUR +5,71% (14.01.2021, 15:00)



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

8,83 EUR +4,37% (14.01.2021, 15:16)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (14.01.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) unter die Lupe.Die Aktie von ADVA Optical bleibe auf der Überholspur. Der Anfang der Woche präsentierte Ausblick komme bei den Anlegern und Analysten gut an. Nach der Commerzbank hätten nun auch die Experten von First Berlin das Kursziel deutlich auf elf Euro. Die erste charttechnische Hürde habe die Aktie bereits überwunden.Für das gerade begonnene Geschäftsjahr 2021 erwarte ADVA einen Umsatz zwischen 580 und 610 Millionen Euro (2020: 565 Millionen Euro) sowie eine um Sondereffekte bereinigte Marge des Betriebsergebnisses von sechs und neun Prozent (Vorjahr: sechs Prozent). Bei der operativen Marge profitiere ADVA vom zuletzt schwachen US-Dollar, da 75 Prozent der Herstellungskosten in US-Dollar abgerechnet würden."Die Mitte der Umsatz- und Gewinnprognose des Managements für 2021 impliziert ein Proforma-EBIT für 2021 von 44,6 Millionen Euro, was 15 Prozent über unserer bisherigen Prognose liegt", so Simon Scholes von First Berlin. "Die Lücke zwischen der Guidance und unserer bisherigen Prognose basiert auf einer weiteren Abschwächung des US-Dollars seit unserem letzten Update vom 27. Oktober und die Aussicht auf eine positive Umsatzmixverschiebung hin zu margenstärkerer Software und Dienstleistungen", so der Analyst weiter. Basierend auf einer Aufwärtsanpassung der Prognosen habe er sein Kursziel von 8,20 auf 11,00 Euro erhöht und seine Kaufempfehlung bestätigt.Investierte Anleger lassen Gewinn laufen, ziehen den Stoppkurs zur Absicherung aber auf 8,00 Euro nach, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link