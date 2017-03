Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der ADVA Optical Networking-Aktie investiert zu bleiben. Neukäufe böten sich ihrer Meinung nach aber erst an schwächeren Tagen an. (Analyse vom 17.03.2017)



Börsenplätze ADVA Optical Networking-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

10,602 EUR +0,03% (17.03.2017, 09:00)



XETRA-Aktienkurs ADVA Optical Networking-Aktie:

10,615 EUR (16.03.2017)



ISIN ADVA Optical Networking-Aktie:

DE0005103006



WKN ADVA Optical Networking-Aktie:

510300



Ticker-Symbol ADVA Optical Networking-Aktie:

ADV



Kurzprofil ADVA Optical Networking:



ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) ist ein weltweiter Anbieter intelligenter Infrastruktur-Lösungen für Telekommunikationsnetze. Durch Software-gesteuerte Optical+Ethernet-Übertragungstechnik schafft ADVA die Grundlage für fortschrittliche Hochgeschwindigkeitsnetze. Die FSP-Produkte von ADVA machen die Netze der Kunden skalierbarer, intelligenter, weniger komplex und kostengünstiger. ADVA Optical Networking arbeitet flexibel und schnell mit seinen Kunden zusammen, um die wachsende Nachfrage nach Daten-, Datensicherungs-, Sprach- und Videodienstleistungen zu bedienen. ADVA ist Partner von über 250 Netzbetreibern und mehr als 10.000 Unternehmen in der ganzen Welt. (17.03.2017/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Telekomausrüsters ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV) unter die Lupe.Die Aktie von ADVA starte in diesem Jahr voll durch. Das Papier führe derzeit mit einem Kursplus von rund 35% die Gewinnerliste im TecDAX seit Jahresanfang an. In ihrem Musterdepot hätten die Experten die Aktie im November 2016 zu Kursen von 7.15 Euro gekauft. Das Kursplus von gut 50% könne sich sehen lassen. Die Experten hätten im November prognostiziert, dass die Aktie im Jahr 2016 die Gewinnerliste im TecDAX anführen könnte.Die Experten würden dem Papier durchaus zutrauen, dass sich der Erfolgskurs über das Gesamtjahr fortsetzen werde. Kriegsentscheidend bei ADVA sei die Margenentwicklung. Die Umsatzentwicklung sei positiv. Wie ADVA-Chef Brian Protiva den Experten im Hintergrundgespräch mitgeteilt habe, entwickle sich der Markt insgesamt positiv. "Wir sehen sowohl bei Firmenkunden als auch bei Netzbetreibern eine gute Nachfrage. Wir sind daher zuversichtlich, weiter organisch zu wachsen", so Protiva. Nach Berechnungen der Experten dürften die Münchner in diesem Jahr den Umsatz um mindestens 10% auf über 630 Mio. Euro steigern.Für das erste Quartal 2017 habe ADVA einen Umsatz von 135 bis 145 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Die Proforma-EBIT-Marge erwarte der CEO zwischen 3 und 5% vom Umsatz. Der Ausblick für Q1 sei durchaus robust. Er beweise, dass ADVA bei den Margen auf dem richtigen Weg sei. Protiva wolle die Margen im Verlauf des Jahres weiter steigern. "Wir werden 2017 einen guten Schritt nach vorne machen." 2016 habe die bereinigte EBIT-Marge lediglich bei 4,1% gelegen. Nach Schätzungen der Experten könnte ADVA 2017 eine bereinigte EBIT-Marge von mindestens 7% zeigen. Das würde einem bereinigten EBIT von ca. 45 Mio. Euro entsprechen. In Q4 dieses Jahres könnte durchaus eine bereinigte EBIT-Marge von bis zu 10% darstellbar sein. ADVA bereinige das EBIT um Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte nicht-liquiditätswirksamer Aufwendungen aus aktienbasierter Vergütung. Diesen Effekt sehe man 2017 bei etwa 4 Mio. Euro, sodass sich das berichtete EBIT auf mehr als 40 Mio. Euro belaufen dürfte.ADVA komme allmählich dem eigenen Ziel näher, mit einer bereinigten EBIT-Marge von mindestens 10% zu wirtschaften. "Das ist weiterhin mein persönliches Ziel für ADVA. Wir müssen dieses Niveau erreichen und bewegen uns Schritt für Schritt nach vorne. Vorher bin ich nicht zufrieden", so der CEO. Die Chancen für dieses Niveau stünden für 2018 nicht ganz schlecht. Voraussetzung sei natürlich, dass das Marktumfeld mitspiele. "Dafür sehen wir derzeit keine negativen Anzeichen." Selbst beim wichtigsten Kunden, British Telecom, habe Protiva keinerlei Bauchschmerzen. "Unser Geschäft mit diesem Kunden entwickelt sich gut. Das Britische Pfund sollte inzwischen den Boden erreicht haben, weshalb wir auch aus dieser Richtung keine weiteren negativen Effekte erwarten. Ich bin allerdings kein Experte für Wechselkursentwicklungen".Strategisch setze ADVA weiterhin auf Zukäufe. Ein Aktienrückkaufprogramm, was die Experten mehrfach mit Protiva diskutiert hätten, wolle er nicht umsetzen. "Wir möchten uns lieber durch Akquisitionen stärken anstatt Aktien zurückzukaufen", erkläre Protiva. Die Objekte der Begierde seien aber eher kleiner und sollten aus dem Barbestand und Fremdkapital finanziert werden. Größere Übernahmen halte er derzeit für unwahrscheinlich. "Ich würde eine Übernahme oder auch eine Fusion von ähnlich großen Firmen, wie ADVA es derzeit ist, unter Umständen für sinnvoll erachten. Damit könnten wir schneller die Umsatzmarke von 1 Mrd. Euro erreichen und zu den TOP 4 in unserer Branche zählen. Aber in unserer Branche hält sich aktuell jeder für das beste bzw. größte Unternehmen." Nach Meinung der Experten wäre ADVA sehr wertvoll für die amerikanischen Wettbewerber, da ADVA in Europa stark sei. Die Amerikaner hingegen seien in Europa relativ schwach.In den vergangenen Wochen habe ADVA die krasse Unterbewertung deutlich abgebaut. Solange die Margenentwicklung aufwärts gehe, sollte die Aktie weiter gut performen.