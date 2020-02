Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Freitag wird das Bureau of Labor Statistics (BLS) in den USA den Arbeitsmarktbericht für Januar publizieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Eine ADP-Beschäftigungsänderung jenseits von 150.000, wie von den Analysten für den Berichtsmonat Januar erwartet, lasse auf eine stabile Lage am US-Arbeitsmarkt schließen. Dabei entstehe ein Großteil der neuen Stellen im Dienstleistungssektor. Ob damit auch in Zukunft gerechnet werden könne, darüber dürfte der Service-ISM für Januar Auskunft geben. Sowohl beim Gesamtindex als auch bei der Arbeitsmarktkomponente würden die Analysten mit einem Indexniveau von rund 55 Punkten rechnen, was auf anhaltende Expansion und solide Stellenschaffungen in diesem Sektor hindeuten würde.Würden die ADP-Daten zum Jahresbeginn auf der Oberseite überraschen, dürfte der US-Dollar tendenziell profitieren. Nachhaltige Impulse würden sich für den Greenback aber erst bei einem Fall des Euro unter die wichtige Unterstützungszone bei knapp unter 1,10 USD ergeben. In diesem Bereich seien die letzten Schwächephasen des Euro allesamt ausgelaufen. (05.02.2020/ac/a/m)