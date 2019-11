Tradegate-Aktienkurs ADO Properties-Aktie:

Kurzprofil ADO Properties S.A.:



ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein in Berlin ansässiges, auf Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von mehr als 20.000 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. (13.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ADO Properties-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienunternehmens ADO Properties S.A. (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) unter die Lupe.Um knapp 8% auf 107,5 Mio. Euro steigerte ADO Properties seine Mieteinnahmen. Der FFO sei jedoch konstant geblieben. Deutlich erhöht habe sich der Substanzwert des Immobilienbestandes (EPRA Net Asset Value) - insgesamt um 2,8 Mrd. Euro auf 62,47 Euro pro Aktie. Außergewöhnlich niedrig sei auch der Verschuldungsgrad (LTV). Mit 21% liege er deutlich unter dem Branchendurchschnitt.ADO Properties scheine sehr günstig bewertet. Das Problem sei die 100%-ige Fokussierung auf Berlin. Bei ADO Properties sollten Anleger noch abwarten, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2019)