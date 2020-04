a) Weder die FMR Frankfurt Main Research AG noch ein mit ihr verbundenes Unternehmen noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person

(i.) sind am Grundkapital des Emittenten mit mindestens 5 Prozent beteiligt;

(ii.) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte;

(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen;

(iv.) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten;

(v.) sind im Besitz einer Nettoverkaufs- oder -kaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten überschreitet;

(vi.) haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erstellung von Anlageempfehlungen getroffen.

(vii.) hat sonstige bedeutende Interessen in Bezug auf das analysierte Unternehmen, wie z.B. die Ausübung von Mandanten beim analysierten Unternehmen.



Mögliche Interessenkonflikte bei der "ADO Properties S.A.": Keine vorhanden.



Börsenplätze ADO Properties-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ADO Properties-Aktie:

24,50 EUR +2,42% (22.04.2020, 11:39)



XETRA-Aktienkurs ADO Properties-Aktie:

24,48 EUR +2,51% (22.04.2020, 11:30)



ISIN ADO Properties-Aktie:

LU1250154413



WKN ADO Properties-Aktie:

A14U78



Ticker-Symbol ADO Properties-Aktie:

ADJ



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

ADPPF



Kurzprofil ADO Properties S.A.:



ADO Properties (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) ist ein in Berlin ansässiges, auf Wohnimmobilien fokussiertes Unternehmen mit einem Immobilienbestand von mehr als 20.000 Einheiten in Berlin. Das Unternehmen verfügt über eine vollständig integrierte, skalierbare interne Plattform mit eigener Immobilienverwaltung. ADO Properties übernimmt neben der Verantwortung für den Zustand seiner Wohnungen und Gebäude auch Verantwortung für die Menschen, die Mitarbeiter und das nachbarschaftliche Umfeld. Das Portfolio von ADO Properties konzentriert sich auf zentrale Lagen innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings sowie attraktive Bezirke am Stadtrand. (22.04.2020/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADO Properties-Aktienanalyse von FMR Research:Mariya Lazarova und Robel Tesfeom, Aktienanalysten von FMR Research, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie des Immobilienunternehmens ADO Properties S.A. (zukünftig: ADLER Real Estate Group) (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) mit dem Rating "kaufen" und einem Kursziel von 35,00 Euro je Aktie (=ca. 50% Potenzial) auf.Dies basiere auf ihrer EPRA NAV-Bewertung (35,54 Euro) von ADO Standalone.Mit der Integration von ADLER und der Umbenennung in ADLER Real Estate Group entstehe eines der größten deutschen Immobilienunternehmen mit einem aktuellen Gross Asset Value (GAV) von 8,5 Mrd. Euro. Zum Vergleich: ADO Standalone habe Ende 2019 einen GAV von 3,6 Mrd. Euro gehabt, während ADLER einen Wert von 4,9 Mrd. Euro integrieren werde. Zusammen würden beide Unternehmen derzeit 75.721 Einheiten besitzen, wobei 58.000 Einheiten von ADLER stammen würden. ADO habe bisher ausschließlich in der Region Berlin operiert. Durch die Übernahme von ADLER reduziere sich diese regionale Konzentration auf einen Anteil von 25% des Gesamtportfolios. Insgesamt entstehe mit ADO/ADLER ein ernstzunehmender deutscher Player im Bereich Residential Real Estate.Aktuell halte die neue ADLER rund 25% an Consus - mit einer Option auf weitere 51% bis Ende Juni 2021. Mit diesem Schritt würde die neue ADLER auch noch den schnell wachsenden Projektentwickler Consus ins Boot holen, was für eine deutliche fundamentale Stärke und erfolgsversprechende strategische Ausrichtung spreche. Da ADO und Consus bereits eine strategische Kooperationsvereinbarung vereinbart hätten, in der sich beide Parteien versichern würden, bei aktuellen und zukünftigen Projekten zusammenzuarbeiten, und ADO zusätzlich ein Nachziehrecht bei Angeboten habe, könne ADO bereits von Consus' Marktstärke profitieren (Ergebnis als at-equity), ohne dabei Ratingprobleme zu bekommen oder sogar höhere Zinsen zahlen zu müssen. Investoren hätten Consus immer als "the weakest link" gesehen, aber ADO/ADLER hätten mit der Kooperation plus Option einen strategisch wertvollen Weg eingeschlagen, ohne direkt beim LTV oder Net debt Abstriche machen zu müssen.Als Residential Player gehe ADO von einem geringfügigen Impact durch COVID-19 aus. Was jedoch einen Impact haben werde, sei der Mietendeckel in Berlin.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Disclosures