Börsenplätze ACCENTRO Real Estate-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

6,95 EUR +11,20% (08.10.2021, 16:12)



Xetra-Aktienkurs ACCENTRO Real Estate-Aktie:

6,95 EUR +14,88% (08.10.2021, 16:12)



ISIN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

DE000A0KFKB3



WKN ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A0KFKB



Ticker-Symbol ACCENTRO Real Estate-Aktie:

A4Y



Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:



Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (08.10.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von SRC Research:Christopher Mehl und Stefan Scharff, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: A4Y).Das Unternehmen habe gestern erste sehr erfreuliche Verkaufszahlen zu den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2021 veröffentlicht. In den ersten drei Quartalen habe ACCENTRO 614 Einheiten verkaufen können, was einem signifikanten Anstieg von 133% zum Vorjahreswert von 264 Einheiten entspreche. Das Verkaufsvolumen der ersten neun Monate habe sich auf rund 190 Mio. Euro belaufen und liege somit um über 155% über dem Vorjahreswert von 74 Mio. Euro. Somit habe das dritte Quartal an den guten Halbjahreszahlen anknüpfen können und habe sogar den verkaufsstärksten Monat seit 2013 mit 123 Einheiten im September geliefert.Auch wenn der Neunmonatsbericht erst in rund einem Monat am 9. November veröffentlicht werde, seien die Verkaufszahlen bereits eine gute Indikation, dass die 9M-Zahlen auf einem sehr guten Level sein sollten. Das Management habe im Zuge der gestrigen Meldung auch die Guidance für das Gesamtjahr erneut bestätigt. Die Analysten von SRC Research würden jedoch weiterhin davon ausgehen, dass diese zu niedrig liege und das Gesamtjahresergebnis oberhalb der Guidance liegen werde. Sie würden deshalb ihre Schätzung beibehalten und davon ausgehen, dass im Laufe des Jahres noch eine Anhebung der Guidance erfolgen werde, wahrscheinlich mit den Neunmonatszahlen. Sie würden außerdem für den weiteren Jahresverlauf noch weitere Verkäufe erwarten und könnten sich auch noch einen Globalverkauf vor Jahresende gut vorstellen. Wie bereits in ihrem letzten Update erwähnt, würden sie ihr 12-Euro-Kursziel für den Moment beibehalten, würden jedoch auch weiteres Potenzial für eine Erhöhung sehen, wenn der News Flow und die Zahlen sich weiterhin wie erwartet entwickeln würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link