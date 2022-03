Tradegate-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

59,00 EUR +0,34% (29.03.2022, 16:08)



XETRA-Aktienkurs ABO Wind-Aktie:

58,80 EUR -1,34% (29.03.2022, 15:13)



ISIN ABO Wind-Aktie:

DE0005760029



WKN ABO Wind-Aktie:

576002



Ticker-Symbol ABO Wind-Aktie:

AB9



Kurzprofil ABO Wind AG:



ABO Wind (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) plant und errichtet weltweit Wind- und Solarparks, Batterie- und Wasserstoffprojekte. Kernelemente der Geschäftstätigkeit sind Initiierung von Projekten, Standort-Akquise, technische und kaufmännische Planung, Vorbereitung internationaler Bankfinanzierungen und Errichtung schlüsselfertiger Anlagen. ABO Wind betreut ab der Inbetriebnahme die operative Phase der Anlagen und entwickelt bei Bedarf Repoweringkonzepte, um bewährte Standorte effektiver zu nutzen. (29.03.2022/ac/a/nw)



Berlin (www.aktiencheck.de) - ABO Wind-Aktienanalyse von First Berlin:Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ABO Wind AG (ISIN: DE0005760029, WKN: 576002, Ticker-Symbol: AB9) weiterhin zu kaufen.ABO Wind habe 2021 einen Nettogewinn von EUR 13,8 Mio. erzielt und damit ihre Guidance erfüllt und die Analystenprognose von EUR 13,5 Mio. leicht übertroffen. Für 2022 gehe das Unternehmen von einer Steigerung der Gesamtleistung im zweistelligen Prozentbereich aus sowie von einem Nettoergebnis von mindestens EUR 13,8 Mio. Insbesondere bei der Projektakquise sei ABO Wind sehr erfolgreich gewesen. 6,8 GW an Neuprojekten würden das Volumen der aus Wind-, Solar- und Speicherprojekten bestehenden Projektpipeline auf 19 (!) GW erhöhen. Der Analyst gehe davon aus, dass die deutsche Pipeline (1,9 GW) von den von der deutschen Bundesregierung initiierten Maßnahmen zur Beschleunigung der Energiewende profitieren werde.Trotz der durch die Pandemie und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verursachten Lieferkettenprobleme sehe der Analyst ABO Wind sehr gut aufgestellt, um auch 2022 weiter profitabel zu wachsen. Die gewachsene Projektpipeline und der sich durch die Krise der fossilen Brennstoffversorgung in Europa beschleunigende Ausbau erneuerbarer Energien veranlassen den Analysten, das Kursziel von EUR 79 auf EUR 95 zu erhöhen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ABO Wind-Aktie: