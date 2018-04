Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil ABO Invest AG:



Die ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) betreibt europaweit Windkraft- und Biogasanlagen. Größter Aktionär der ABO Invest AG mit einem Anteil von derzeit 25 Prozent ist die ABO Wind AG, ein europaweit tätiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit 19-jähriger Branchenerfahrung. Die Aktie wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und seit 2018 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. (10.04.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - ABO Invest-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).Die letzten beiden Jahre seien für ABO Invest erlös- und ertragsseitig enttäuschend verlaufen. Die Windverfügbarkeit in vielen Regionen Europas habe erheblich unter den langjährigen Durchschnittswerten gelegen, sodass die Produktion des Windparkportfolios die Normwerte deutlich unterschritten habe. Eine gute Nachricht habe aus dieser Zeit trotzdem abgeleitet werden können: Die Einbußen der Windparks hätten in etwa dem entsprochen, was aufgrund der Abweichung der tatsächlichen Windverfügbarkeit von den Mittelwerten in den einzelnen Regionen zu erwarten gewesen sei. Das könne als Hinweis gewertet werden, dass das Portfolio über einen längeren Zeitraum die Normwerte zumindest nahezu erreiche.Strukturell habe ABO Invest in den letzten zwei Jahren aber einen großen Schritt nach vorn gemacht, vor allem durch den Ausbau des Windparks in Finnland von 6,6 auf 29,7 MW. Die Anbindung der neuen Anlagen an das Bestandsobjekt ermögliche eine Eigenkapitalrendite, die deutlich über dem aktuellen Marktniveau liege. Positiv beeinflusst worden sei die Ertragslage zudem durch den Rückkauf von relativ hoch verzinsten Genussscheinen im ersten Halbjahr 2016 (sowie eine günstige Refinanzierung von Glenough bereits in 2015).Weitere große Zukäufe seien im aktuellen Umfeld schwierig, da bei einer konservativen Kalkulation, wie sie ABO Invest vornehme, kaum attraktive Projekte mit einer angestrebten Eigenkapitalverzinsung von 5 bis 6 Prozent verfügbar seien. Das Unternehmen könnte aber verstärkt in Bestandswindparks investieren, die in einigen Jahren für das Repowering zur Verfügung stünden.Insofern stuft Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, das reduzierte Kursniveau als günstige Einstiegsgelegenheit ein und vergibt weiter das Urteil "buy" für die ABO Invest-Aktie. Das Kursziel laute 2,00 Euro. (Analyse vom 10.04.2018)