Börsenplätze ABO Invest-Aktie:



Börse Düsseldorf-Aktienkurs ABO Invest-Aktie:

1,57 EUR +1,95% (17.01.2018, 13:24)



ISIN ABO Invest-Aktie:

DE000A1EWXA4



WKN ABO Invest-Aktie:

A1EWXA



Ticker-Symbol ABO Invest-Aktie:

ABO



Kurzprofil ABO Invest AG:



Die ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) betreibt europaweit Windkraft- und Biogasanlagen. Größter Aktionär der ABO Invest AG mit einem Anteil von derzeit 25 Prozent ist die ABO Wind AG, ein europaweit tätiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit 19-jähriger Branchenerfahrung. Die Aktie wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und seit 2018 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt.







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Aufsichtsratsmitglied Dr. Thomas Wagner hat zum 17.01.2018 ein Paket von rund 10.000 ABO Invest-Aktien zum Kurs von 1,55 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 15.500 EUR entspricht. Am 12.01.2018 hat er schon auch 10.000 Aktien zum Kurs von 1,51 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen betrug 15.100 EUR.Das Unternehmen hat am 12. Januar bekannt gegeben, dass die Stromproduktion seines Portfolios in 2017 ca. 11% hinter der bei durchschnittlichen Windverhältnissen zu erwartenden Produktion zurückblieb. Mangelnder Wind und Netzausbau in Irland wurden als Ursachen angegeben. Auch wenn der Kurs der ABO Invest-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich schwankt, sind das Geschäftsmodell und die Basis für eine positive Entwicklung intakt, hieß es in der Pressemeldung.Dr. Karsten von Blumenthal, Aktienanalyst von First Berlin, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse vom 16.01.2018 weiterhin zum Kauf der Aktie. Seiner Meinung nach ist das Unternehmen für 2018 klar auf Wachstumskurs. ABO Invest hat ein grundsolides Geschäftsmodell, das über lange Zeiträume stabile und sichere Cashflows generiert, so der Analyst. Langfristig sollten sich windschwache und windstarke Jahre ausgleichen. Er sieht die gegenwärtig niedrigeren Kurse als attraktive Einstiegschance.