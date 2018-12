Börsenplätze ABB-Aktie:



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (13.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).ABB habe bestätigt, man verhandle derzeit mit Hitachi über die Ausweitung und Neudefinition der bestehenden strategischen Partnerschaft im Bereich Stromnetze. Es sei keinesfalls sicher, dass es zu einer Transaktion kommen werde.Nur Teilverkauf? Laut dem ursprünglichen Artikel von Nikkei Asian Review würde Hitachi JPY 600 bis 800 Mrd. (USD 5,3 bis 7,1 Mrd.) für rund 50% der Sparte Power Grid zahlen. Die Zahl "50%" sei später aus dem Artikel entfernt worden. Es habe nur noch geheißen, Hitachi plane eine stufenweise Investition in das neue ausgegliederte Unternehmen und wolle es über mehrere Jahre zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft machen.Würde der Preis bestätigt, wäre er gut: Der Analyst halte das 9 bis 10fache EBITDA 2019E (USD 10,8 bis 12 Mrd.) (ABB-Gruppe: 8,7) für ein faires Vielfaches. Nehme man den Mittelwert als Bezugspunkt, ergäbe dies für 100% des Unternehmens einen Wert von USD 12,4 Mrd. Dies läge über der und am oberen Ende der Marktschätzung (USD 10 bis 13 Mrd.). Außerdem würde ABB einen Geschäftsbereich verkaufen, dessen Rendite unter dem Durchschnitt der Gruppe liege (CROI der Gruppe 13,8%, PG wahrscheinlich weniger als 10%).Struktur der Transaktion scheine offen, aber der Analyst würde einen Verkauf von weniger als 50% begrüßen, denn dann könne ABB dekonsolidieren.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Rating für die ABB-Aktie. Das Kursziel laute CHF 22,00. (Analyse vom 13.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link