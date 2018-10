XETRA-Aktienkurs ABB-Aktie:

18,32 EUR +0,30% (16.10.2018, 10:49)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

20,98 CHF +0,19% (16.10.2018, 10:53)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Elektrifizierungsprodukte, Robotik und Antriebe, Industrieautomation und Stromnetze mit Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor. Aufbauend auf einer über 125-jährigen Tradition der Innovation gestaltet ABB heute die Zukunft der industriellen Digitalisierung und treibt die Energiewende und die Vierte Industrielle Revolution voran. Das Unternehmen ist in mehr als 100 Ländern tätig und beschäftigt etwa 136.000 Mitarbeitende. www.abb.com. (16.10.2018/ac/a/a)







Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Analyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) von 24 auf 23 CHF.Prognoseanpassungen: Im Vorfeld der 3Q18-Ergebnisse habe er folgende Punkte in sein Modell aufgenommen: 1) eine anhaltend starke Zunahme der Basisaufträge im Jahr 2018, bei einer verringerten Dynamik 2019-20; 2) eine weniger ambitionierte Margenprognose für alle Divisionen (2019-20); 3) höhere Unternehmens-u. Restrukturierungskosten sowie 4) die aktuellen Wechselkurse. Insgesamt reduziere sich dadurch unsere operative EPS-Prognose für die Jahre 2018-2020 um -2,4%, -4,4% bzw. -4,3%.Nächster Kursimpuls: 3Q18-Ergebnisse am 25. Oktober.Während die 2018-Zahlen von einer positiven Konjunktur profitieren dürften, sei Spiliopoulos für 2019 und 2020 etwas weniger optimistisch. Die positiven Effekte von ABBs Next-Level-Strategie und die gesenkte Kostenbasis würden jedoch nach wie vor eine gute Wertschöpfung ermöglichen.