SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

22,99 CHF +0,22% (13.02.2017, 12:22)



ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (13.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Schweizer Elektrotechnikkonzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) von 22 CHF auf 24 CHF an.Die Q4-Zahlen (untestiert) seien ergebnisseitig im Rahmen bzw. besser als von Diermeier erwartet ausgefallen, sie seien aber hinter den Marktprognosen zurückgeblieben. Der Dividendenvorschlag für 2016 (0,76 (Vj.: 0,74) CHF/Aktie) habe der Analystenerwartung entsprochen. Der Auftragseingang habe sich in Q4 stabilisiert. 2017 habe ABB als Übergangsjahr bezeichnet. Bei den Zielen 2015-2020 sei ABB nur teilweise in 2016 vorangekommen.Diermeier habe seine Erwartungen angepasst (u.a. EPS 2017e: 1,04 (alt: 1,03) USD; EPS 2018e: 1,15 (alt: 1,14) USD).Das Rating für die ABB-Aktie lautet in Erwartung von Fortschritten bei der Umsetzung der dritten Stufe der "Next-Level"-Strategie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Aktienrückkaufprogramm sollte die Kursentwicklung stützen. (Analyse vom 13.02.2017)Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:21,54 EUR +0,14% (13.02.2017, 11:49)