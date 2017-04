ISIN ABB-Aktie:

CH0012221716



WKN ABB-Aktie:

919730



Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABJ



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABBN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol ABB-Aktie:

ABLZF



Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (21.04.2017/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Analyst Andreas Willi von J.P. Morgan:Andreas Willi, Analyst von J.P. Morgan, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q1-Zahlen das Kursziel für die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) von 22 auf 22,50 CHF.Nach zwei schwächeren Vorquartalen habe der Schweizer Konzern ordentliche Zahlen präsentiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die ABB-Aktie sei jedoch auf dem aktuellen Kursniveau bereits fair bewertet.Andreas Willi, Analyst von J.P. Morgan, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das neutrale Votum für die ABB-Aktie bestätigt und das Kursziel von 22 auf 22,50 CHF angehoben. (Analyse vom 21.04.2017)Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:21,52 EUR +1,22% (21.04.2017, 11:31)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:CHF 23,01 +1,23% (21.04.2017, 11:42)