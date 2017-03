SIX Swiss Exchange-Aktienkurs ABB-Aktie:

Kurzprofil ABB Group:



ABB (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF) (www.abb.com) ist ein global führendes Technologieunternehmen in den Bereichen Energie und Automation. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden in der Energieversorgung, der Industrie und im Transport- und Infrastruktursektor, ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und gleichzeitig die Umweltbelastung zu reduzieren. Die Unternehmen der ABB Gruppe sind in rund 100 Ländern tätig und beschäftigen weltweit etwa 135.000 Mitarbeitende. (23.03.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - ABB-Aktienanalyse von Aktienanalyst Panagiotis Spiliopoulos von Vontobel Research:Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die ABB-Aktie (ISIN: CH0012221716, WKN: 919730, Ticker-Symbol: ABJ, SIX Swiss Ex: ABBN, Nasdaq OTC-Symbol: ABLZF).Nach den Q4 16-Zahlen und im Vorfeld der Q1 17-Ergebnisse habe Spiliopoulos seine Prognose angepasst, um folgende Faktoren besser zu berücksichtigen: die nachhaltige strenge Kostenkontrolle, den konstruktiveren Ausblick auf 2018 und 2019 sowie die tieferen Restrukturierungskosten. In der Summe führe dies dazu, dass seine (operative) EBITA- und EPS-Prognose für 2017-2020 um je +0 bis 4% ansteige.Es sei hier angemerkt, dass die Vergleichsbasis beim Basisauftragswachstum im Q1 17 und Q2 17 schwer zu überbieten sein werde.Auch der Auftragsbestand per Ende 2016 könnte ABBs Pläne für eine Rückkehr zu nachhaltigem Umsatzwachstum durchkreuzen. ABB habe bewiesen, dass es zu strikter Kostendisziplin fähig sei und gleichzeitig entschieden die weitere Ausschöpfung von Wertpotenzial verfolgt.Börsenplätze ABB-Aktie:Xetra-Aktienkurs ABB-Aktie:21,32 EUR -0,68% (23.03.2017, 09:25)