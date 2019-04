1. Profitabilität

2. Mehr Wachstum

In der Vergangenheit lassen sich etwa bei Aktien kontinuierliche Wachstumsentwicklungen von etwa 10% pro Jahr beobachten. Allein dieser Aspekt zeigt, dass Investitionen in Finanzinstrumente jenen zuvor bereits erwähnten traditionellen "Anlagemethoden" deutlich überlegen sind, was ein weiteres Argument für das Investieren in unterschiedlichste Geldwerkzeuge darstellt.



3. Mitmenschen fördern

Des Weiteren kann man durch Investments am Finanzmarkt, beispielsweise mit Aktien, auch bestimmte Unternehmen gezielt fördern, was für viele Leute einen weiteren Grund darstellt, Investitionen in Finanzinstrumente durchzuführen.



4. Finanzielle Ziele erreichen

Mit Investments am Finanzmarkt können in weiterer Folge auch individuelle finanzielle Ziele deutlich schneller, einfacher und effektiver erreicht werden: Das liegt unter anderem auch an den deutlich höheren Wachstumsraten im Vergleich mit gewöhnlichen Anlagemethoden.



Die Renditen können dann wiederum genutzt werden, um weiterhin zu investieren oder aber auch ein eigenes Business zu gründen, Eigentum zu beziehen oder auch für die Bildung der etwaigen Kinder zu bezahlen.



5. Start-ups unterstützen

Investments eignen sich auch auf wunderbare Art und Weise, um neue Technologien, Innovationen und Ideen zu fördern, welche oftmals von Start-ups umgesetzt werden. Somit kann man sich schon direkt zu Beginn an zukünftigen Erfolgsunternehmen beteiligen, was insbesondere auch große finanzielle Vorteile bedeuten kann.



6. Finanzielle Diversifizierung

Zudem stellt es auch deswegen eine gute Idee dar, in unterschiedlichste Finanzinstrumente zu investieren, da man somit mehr Diversifizierung im eigenen Portfolio erreicht und damit nicht nur seine wahrscheinlichen Gewinne erhöht, sondern sich auch gegen etwaige Risiken von verschiedensten Finanzwerkzeugen absichert.



Diversifikation am Finanzmarkt stellt in den meisten Fällen ein Erfolgsrezept dar, welches man unbedingt anwenden sollte.



7. Finanzielle Flexibilität

In weiterer erreicht man durch Investitionen in Finanzinstrumente auch unglaubliche finanzielle Flexibilität, da man diese jederzeit kaufen und auch wieder verkaufen kann. So können Investments in rauen Zeiten beispielsweise innerhalb kürzester Zeit liquidiert werden, wobei es aber auch äußerst einfach möglich ist, zeitnah in bestimmte Finanzinstrumente zu investieren, wenn diese vielversprechend erscheinen.



Das waren unsere 7 Gründe, warum auch Du in Finanzinstrumente investieren solltest. Wir hoffen natürlich, dass wir Dich davon überzeugen konnten und wünschen Dir viel Erfolg mit Deinen zukünftigen Investments am internationalen Finanzmarkt!









Geld zu investieren ist nicht nur eine kluge Sache, sondern zumeist auch deutlich effektiver, als gewöhnliche Sparmaßnahmen. Denn wer Geld in Produktivvermögen investiert, umgeht oftmals geschickt inflationäre Entwicklungen, da diverse Finanzinstrumente von diesen in vielen Fällen nicht so schwerwiegend betroffen sind, wie traditionelle Geldwerte - also Sparbücher. Der offensichtlichste Grund, Geld zu investieren, ist jener, dass sich dieses bei guten Investments vermehrt und auch das Risiko in den meisten Fällen sehr gut abgeschätzt werden kann.