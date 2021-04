Die Anleihe der Quant.Capital GmbH & Co. KG ist eine sehr interessante Investmentmöglichkeit für Anleger, die ihr Erspartes oder Vermögen bei der aktuellen Zinsflaute vor der Inflation schützen wollen. Mit einer jährlichen Verzinsung von 7,50% bietet sie eine deutlich attraktivere Rendite als die meisten Staatsanleihen und ist auch im Vergleich mit vielen anderen Unternehmensanleihen eine gute Wahl. "Mit unserer Anleihe kann ein Anleger seine Anlagen weiter diversifizieren. Wo findet man das heutzutage sonst noch?"



Der Meinung von Dr. Falke können auch die Bondexperten von Anleihencheck Research nicht widersprechen. Die FinTec-Anleihe der Quant.Capital GmbH & Co. KG ist nach ihrem Erachten mindestens einen Blick wert!



Hinweis: Die am 1. Dezember 2020 ausgegebene Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 8 Mio. Euro ist mit einem Kupon von 7,50% ausgestattet und am 30. November 2025 fällig. Sie weist eine insbesondere für Privatanleger freundliche Stückelung von 1.000 EUR auf. Die Mindestanlage beträgt 1.000 EUR. Die Zeichnungsfrist läuft noch bis zum 30. November 2021. Die Anleihe kann auch über die außerbörsliche Zeichnungsplattform https://www.hinkel-marktplatz.de/Quant750/ erworben werden. Für weitere Informationen: www.qckg.de. (20.04.2021/ac/a/m)



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im gegenwärtigen Niedrigzins- oder sogar Nullzinsumfeld halten die Bondexperten von Anleihencheck Research eine 7,50%-Anleihe (ISIN DE000A3H2V43/ WKN A3H2V4) der Quant.Capital GmbH & Co. KG für ein sehr attraktives Investment.Die Quant.Capital GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf ist eine Technologie-getriebene Eigenanlagegesellschaft. In den algorithmischen Handelsaktivitäten kommen modernste IT-Infrastruktur, Research und intelligentes Risikomanagement zusammen, um optimierte Handelsstrategien innerhalb des regulatorischen Rahmens umzusetzen. Der Aufbau der entsprechenden Infrastruktur ist sehr aufwendig und vor allem für institutionelle Investoren geeignet. Über Anlagevehikel wie die Quant-FinTec-Anleihe können allerdings auch Privatanleger an den Chancen des Hochfrequenzhandels partizipieren.Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital GmbH & Co. KG, hat in einem Interview mit anleihencheck.de die Investment-Philosophie seiner Gesellschaft kurz so charakterisiert: "Wir machen, ironisch gesagt, das genaue Gegenteil von Warren Buffett." Die US-Investorlegende halte sehr langfristig große Aktienpositionen, die im Laufe der Jahre jedoch großen Kursschwankungen unterlägen. Quant.Capital handele dagegen nur kleine Positionen und halte diese auch nur sehr kurz. Damit wolle die Gesellschaft die Risiken minimieren, denn je kleiner die Position und je kürzer die Haltedauer sei, umso geringer seien auch das Preisänderungsrisiko und das Verlustpotenzial, so Dr. Falke.Die Quant.Capital GmbH & Co. KG will sich nach eigenen Angaben langfristig zu einer globalen High-Frequency-Boutique entwickeln. Um dieses Ziel zu erreichen, will die Düsseldorfer Gesellschaft ihre Technologie weiter verbessern, in dem sie ihre Expertise im Bereich Machine Learning und Künstliche Intelligenz weiter ausbaut. In Synergie mit der proprietären Infrastruktur der Gesellschaft sollen Handelsstrategien optimiert und so der Gewinn maximiert werden. Die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und der Wettbewerbsvorteil in globalen Märkten soll ein exponentielles Wachstum von Umsatz und Marktanteilen ermöglichen.