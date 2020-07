Xetra-Aktienkurs 7C Solarparken-Aktie:

Kurzprofil 7C Solarparken AG:



Die 7C Solarparken AG (früher COLEXON Energy AG) (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist Eigentümer und Betreiber von Solaranlagen mit einem kombinierten Portfolio von 105 MWp.



Über 95% der Assets aus dem Portfolio der 7C Solarparken AG liegen in Deutschland, primär in Bayern und Sachsen. Der kleinere Teil des Portfolios liegt aufgrund der Firmenhistorie in Belgien und Italien.



Die 7C Solarparken AG ist in das Marktsegment PV Estate eingetreten, mit bislang ca. 85 Hektar von bebauten Solarflächen im eigenen Bestand. (10.07.2020/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - 7C Solarparken-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die 7C Solarparken AG (ISIN: DE000A11QW68, WKN: A11QW6, Ticker-Symbol: HRPK) ist mit einem starken ersten Quartal ins Geschäftsjahr 2020 gestartet, so die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News".Grundlage hierfür sei die Erhöhung der durchschnittlichen operativen Leistung durch neue Solaranlagen und Windparks um 21% gegenüber dem Vorjahresquartal auf 191 MWp gewesen. Außerdem habe die Stromproduktion wegen guter Witterung im ersten Quartal 2020 um 41% auf 35 GWh gesteigert werden können. Die Umsatzerlöse seien um 29% auf 8,4 Mio. Euro gestiegen, wovon 7,5 Mio. Euro auf den Verkauf von Strom entfallen seien.Im Umsatz enthalten gewesen sei auch ein einmaliger Erlös aus Dienstleistungen in Höhe von 0,7 Mio. Euro aus dem Servicegeschäft. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei um 13% auf 6,9 Mio. Euro gestiegen. Dass Umsatz und Ergebnis einen geringeren Anstieg als die Stromproduktion aufweisen würden, liege an der geringeren Einspeisevergütung neuerer Anlagen gegenüber älteren Bestandanlagen.Die Prognose für das Gesamtjahr 2020, die ein operatives Ergebnis von 36 Mio. Euro vorsehe, berücksichtige laut Vorstandsangaben nicht das hervorragende Wetter in der zweiten Märzhälfte. Darüber hinaus sei das Konzern-Anlagenportfolio über die Kapazität von 200 MWp, die die Grundlage für die Prognose gewesen sei, angestiegen. Der Vorstand habe daher die Erwartungen für das EBITDA des Geschäftsjahres 2020 auf nun mindestens 37,0 Mio. Euro erhöht. Das Anlagenportfolio solle noch vor Jahresende auf 220 MWp ausgebaut werden.Wir halten weiterhin an der 7C Solarparken-Aktie fest und sehen in dieser vor allem einen Stabilitätsanker für volatilere Zeiten, die wir in der nahen Zukunft durchaus noch erwarten, so die Experten von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News". (Ausgabe 7/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze 7C Solarparken-Aktie: