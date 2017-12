Tradegate-Aktienkurs 4SC-Aktie:

Kurzprofil 4SC AG:



4SC (ISIN: DE000A14KL72, WKN: A14KL7, Ticker-Symbol: VSC, Nasdaq OTC-Symbol: FSCGF) konzentriert sich auf die Entwicklung von neuartigen niedermolekularen Medikamenten, die auf Schlüsselmechanismen der Krebsentwicklung wie beispielsweise das Enzym Lysin-spezifische Demethylase 1 (LSD1) oder Histon-Deacetylasen (HDAC) abzielen. Diese Medikamente sollen den Patienten innovative Behandlungsmöglichkeiten bieten, die erträglicher und wirksamer sind als bestehende Therapien und eine bessere Lebensqualität bieten.



Die Produktpipeline von 4SC umfasst zwei Programme in der klinischen Entwicklung - Resminostat und 4SC-202 - sowie 4SC-208, was derzeit präklinisch untersucht wird.



Das Ziel von 4SC besteht darin, die eigenen Programme zur Medikamentenentwicklung voranzubringen und die letztendlich zugelassenen Wirkstoffe in bestimmten Gebieten wie Europa zu vermarkten, sowie wertvolle Partnerschaften mit Pharma- oder Biotech-Unternehmen abzuschließen, um die Medikamentenkandidaten des Unternehmens in weiteren Anwendungsbereichen zu entwickeln oder in weiteren Territorien zu vermarkten. (05.12.2017/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 4SC-Aktienanalyse von Michel Doepke vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotechnologieunternehmens 4SC AG (ISIN: DE000A14KL72, WKN: A14KL7, Ticker-Symbol: VSC, Nasdaq OTC-Symbol: FSCGF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe heute ein Update zur wichtigen zulassungsrelevanten Studie RESMAIN präsentiert. Demnach befinde sich 4SC auf Kurs, was die Patientenrekrutierung angehe. Per Ende November habe das Biotech-Unternehmen wie geplant ein Drittel der notwendigen Patienten in die wichtige Studie eingeschlossen.Die Zwischenmeldung zur RESMAIN-Studie nehme die 4SC-Aktie vorbörslich positiv auf und klettere rund fünf Prozent. Somit nähere sich der Biotech-Hot-Stock einer breiten Widerstandszone im Bereich von 5,90 Euro.Gelinge der nachhaltige Sprung über die 5,90-Euro-Marke, würden aus charttechnischer Sicht schnelle Anschlussgewinne winken.Börsenplätze 4SC-Aktie:XETRA-Aktienkurs 4SC-Aktie:5,387 EUR +5,54% (05.12.2017, 14:49)