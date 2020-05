Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil 3U HOLDING AG:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (15.05.2020/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU).Die 3U HOLDING AG habe einen ausgesprochen positiven Start in das laufende Geschäftsjahr 2020 hinlegen können, dabei habe das Zahlenwerk für das erste Quartal kaum Auswirkungen der Corona-Krise gezeigt. Dementsprechend sehe sich der Konzern mit seinen breit diversifizierten Geschäftsmodellen solide aufgestellt, um die Krise gut meistern und weiter profitabel wachsen zu können.Im Segment ITK profitiere der Telefoniebereich sogar von einer höheren Nachfrage infolge von Kontaktbeschränkungen und Arbeiten via Home-Office. Dagegen sei im Bereich Cloud Computing eine temporäre Dämpfung des Wachstums durch Ausfall bestehender und geringere Zahlen neuer Kunden möglich. Allerdings gehe der Vorstand, wie er auf einer Telefonkonferenz am 22. April erläutert habe, davon aus, dass weclapp auch aufgrund des hohen Anteils wiederkehrender Erlöse dennoch weiterhin ertragsstark bleibe. Zudem rechne 3U damit, dass die Nachfrage nach Cloud-Lösungen im Zuge der Beschleunigung der Digitalisierung, die nach der Pandemie erwartet werde, weiter zunehme.Die Entwicklung im Segment EE sei in erster Linie witterungsabhängig und werde insofern nicht von der Krise tangiert. Im Segment SHK hätten sich die behördlich angeordneten Beschränkungen zwar vor allem bei der Selfio positiv auf den Onlinehandel ausgewirkt. Allerdings hätten aus der COVID-19-Pandemie bzw. den dagegen ergriffenen Maßnahmen negative Effekte auf die Einkaufsseite und die Logistik resultiert. Dies habe zusätzlich zu den laufenden Maßnahmen zur Optimierung und Erweiterung der Supply Chain die momentan ohnehin noch schwache Ertragslage belastet. Hier wolle der Konzern unter anderem mit einem weiteren Ausbau der margenstarken Eigenmarken gegensteuern.Vor dem Hintergrund der nach wie vor bestehenden hohen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der Corona-Krise und ihrer Auswirkungen auf das Börsenumfeld nehme der Analyst unverändert auf den SOTP-Wert von 2,24 Euro einen Sicherheitsabschlag von 10 Prozent vor. Somit sehe er den fairen Wert der 3U HOLDING-Aktie weiterhin bei rund 2,00 Euro.Auf dieser Basis bestätigt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research sein Kursziel von 2,00 Euro wie auch seine "kaufen"-Empfehlung für die 3U HOLDING-Aktie.Dabei bleibe der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 58,4 Prozent, der Netto-Cash-Position von 4,3 Mio. Euro sowie einer Barliquidität von 21,6 Mio. Euro zum 31. März bilanziell sehr solide aufgestellt. Die Rendite belaufe sich auf Basis des Dividendenvorschlags an die am 20. Mai anberaumte "virtuelle Hauptversammlung" auf 2,8 Prozent. Zudem solle die Ausschüttung wie im Vorjahr aus dem steuerlichen Einlagekonto und somit ohne Steuerabzug erfolgen. (Analyse vom 15.05.2020)