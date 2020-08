Börsenplätze 3U HOLDING-Aktie:



Die 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) nimmt die Funktion einer Management- und Beteiligungsholding wahr. Mit dem Ausbau des Beteiligungsgeschäfts sollen neue Wachstums- und Ertragspotenziale erschlossen werden. Zum Angebot der Gesellschaft gehören neben Dienstleistungen in den Bereichen Telefonie inkl. Call-by-Call und Breitband/IP auch Softwareanwendungen, Informations- und Telekommunikationstechnologien. Darüber hinaus bietet die Holding ihren Kunden Beratungsdienstleistungen an und erarbeitet Vertriebs- und Vermarktungsstrategien. Aktiv wird der Ausbau der Unternehmenstätigkeiten im Bereich Erneuerbare Energien vorangetrieben. Hier arbeitet die 3U Holding auf dem Gebiet solare Systemtechnik und Photovoltaik. Das Angebot umfasst dabei sowohl Systemlösungen für Einfamilienhäuser wie auch solare Großanlagen. (18.08.2020/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - 3U HOLDING-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Marburger Beteiligungsgesellschaft 3U HOLDING AG (ISIN: DE0005167902, WKN: 516790, Ticker-Symbol: UUU) unverändert zu kaufen.3U habe für das erste Halbjahr sehr gute Zahlen vorgelegt und von fortgesetztem Wachstum sowie von steigenden Gewinnen berichtet. Sowohl die beiden zentralen Beteiligungen weclapp und Selfio als auch das Telefoniegeschäft und die Sparte Erneuerbare Energien hätten ihre Erlöse deutlich steigern können, was auf Konzernebene in ein deutlich überproportionales Gewinnwachstum habe umgemünzt werden können. Das Halbjahres-EBIT sei fast verdoppelt worden, vor Steuern habe der Zuwachs sogar knapp 150 Prozent betragen. Und das, obwohl sich die Ergebnissituation im SHK-Segment wegen der anhaltenden Ineffizienzen im Logistikbereich sowie aufgrund von Corona-bedingten Mehrkosten verschlechtert habe.Insofern würden die Aktienanalysten von SMC Research dem ungeachtet der Pandemie planmäßigen Fortgang des Baus des neuen Logistikzentrums, von dem sich 3U eine einschneidende Effizienzverbesserung der Logistik verspreche, eine hohe Bedeutung beimessen.Insgesamt seien die negativen Auswirkungen der Krise auf die Entwicklung des 3U-Konzerns bisher deutlich milder als von den Aktienanalysten von SMC Research befürchtet. Vor diesem Hintergrund hätten die Aktienanalysten ihre Schätzungen, die bisher vor allem ergebnisseitig deutlich vorsichtiger gewesen seien als die Unternehmens-Guidance, etwas angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link