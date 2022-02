Börsenplätze 3M Company-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs 3M Company-Aktie:

130,20 EUR -0,12% (21.02.2022, 19:47)



Xetra-Aktienkurs 3M Company-Aktie:

129,50 EUR -0,99% (21.02.2022, 17:35)



NYSE-Aktienkurs 3M Company-Aktie:

147,62 USD -0,69% (18.02.2022)



ISIN 3M Company-Aktie:

US88579Y1010



WKN 3M Company-Aktie:

851745



Ticker-Symbol 3M Company-Aktie:

MMM



NYSE Ticker-Symbol 3M Company-Aktie:

MMM



Kurzprofil 3M Company:



3M (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) steht für Minnesota Mining and Manufacturing und ist ein international agierender Multi-Technologiekonzern mit Hauptsitz in St. Paul/Minnesota in den USA. 3M stellt u.a. Klebeprodukte her. Bei Verbrauchern ist 3M u.a. bekannt durch seine Marken Post-it und Scotch. 3M produziert mehr als 50.000 verschiedene Produkte auf der Basis von 45 Technologieplattformen und über 25.000 Patenten. (21.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 3M Company-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Mischkonzerns 3M Company (ISIN: US88579Y1010, WKN: 851745, NYSE-Symbol: MMM) unter die Lupe.Minus 22 Prozent in sechs Monaten! Der Kursverlauf der 3M-Aktie habe Anlegern in den vergangenen Monaten keine Freude bereitet. Dabei gelte der US-Konzern mit seinen unzähligen Patenten und dem Status als Dividenden-Aristokrat doch eigentlich als Rendite-Garant. Zuletzt habe sich der Abwärtstrend beschleunigt.In den USA gebe es Hunderttausende Klagen gegen 3M. Angeblich fehlerhafte Ohrstöpsel sollten unter anderem bei Army-Veteranen zu Hörschäden geführt haben. Diesen Monat habe es ein Urteil gegeben, wonach zwei klagende Soldaten insgesamt 110 Millionen Dollar erhalten sollten.3M wolle gegen die Jury-Entscheidung in Berufung gehen. Zuvor habe 3M rund die Hälfte der Fälle gewonnen. In anderen Fällen seien den Klägern ein- bis zweistellige Millionenentschädigungen zugesprochen worden. Bislang gebe es erst etwa zehn Entscheidungen. Insgesamt gebe es inzwischen rund 300.000 Klagen.Vergangenen Donnerstag sei der Kurs der 3M-Aktie zusätzlich unter Druck geraten, nachdem Morgan Stanley aufgrund der Rechtsstreitigkeiten seine Empfehlung für 3M von "halten" auf "verkaufen" geändert habe. Das Kursziel sei von 185 auf 150 Dollar gesenkt worden.Konservative Anleger können die Aktie im Depot behalten. Ein Einstieg oder Nachkauf drängt sich momentan aber weder aus operativer noch charttechnischer Sicht auf, da vorerst keine unternehmensspezifischen Aufwärtsimpulse zu erwarten sind, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: 3M.