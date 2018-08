NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:

Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



3D Systems Inc. habe es im abgelaufenen Quartal geschafft die Anzahl der verkauften Drucker als auch die Umsätze zu erhöhen. Das Ergebnis sei das Spiegelbild eines freundlicheren Marktumfelds. Außerdem habe das Management seine Hausaufgaben gemacht.Auf längere Sicht glauben die Analysten von Canaccord Genuity an steigende Stückzahlen und damit an einen Hebeleffekt in der Materials-Sparte. Allerdings hänge das Wachstum in H2/18 maßgeblich davon ab wie die neuen Produkte bei Kunden ankommen würden. Daher gelte es die Reaktion des Marktes abzuwarten, so der Analyst Bobby Burleson.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity bestätigen in ihrer 3D Systems-Aktienanalyse das "hold"-Rating und heben das Kursziel von 11,00 auf 13,00 USD an.