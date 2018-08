ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA (08.08.2018/ac/a/n)



Der Hersteller von 3D-Druckern habe mit der Zahlenvorlage für das zweite Quartal die Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. Sowohl beim Umsatz als auch Ergebnis je Aktie habe 3D Systems die Erwartungen der Analysten übertroffen.Im Zuge des Kurssprungs habe die 3D-Systems-Aktie im nachbörslichen Handel ein neues Jahreshoch markiert, was zu einem massiven Kaufsignal führen würde. Das Papier müsse den Ausbruch aber im regulären Handel bestätigen. Inwiefern sich dieser dann als nachhaltig erweise, würden die kommenden Tage zeigen. Spekulativ orientierte Anleger sollten sich den 3D-Druck-Titel auf die Watchlist setzen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.08.2018)