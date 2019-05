NYSE-Aktienkurs 3D Systems-Aktie:

USD 8,63 +2,74% (10.05.2019, 16:06)



ISIN 3D Systems-Aktie:

US88554D2053



WKN 3D Systems-Aktie:

888346



Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie Deutschland:

SYV



NYSE Ticker-Symbol 3D Systems-Aktie:

DDD



Kurzprofil 3D Systems Corporation:



3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) ist der weltweit führende Hersteller von 3D-Druckern.



3D ist Anbieter integrierter Gesamtlösungen für den 3D-Druck-Bereich. Angeboten werden die 3D-Druck, Printmaterialien, Teileservice für Privat- und Geschäftskunden, Software für 3D-Visualisierung und Kundenindividualisierung.



Die Produkte von 3D Systems sollen den Fertigungsprozess effizienter machen. 3D Systems produziert Produkt-Konzeptionsmodelle, Prototypen, Master-Muster sowie Produktionsteile für die direkte digitale Fertigung.



Hauptsitz:

Rock Hill, South Carolina USA (10.05.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - 3D Systems-Aktienanalyse von Analyst Paul Coster von J.P. Morgan Securities:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Paul Coster vom Investmenthaus J.P. Morgan Securities bezüglich den Aktien von 3D Systems Corporation (ISIN: US88554D2053, WKN: 888346, Ticker-Symbol: SYV, NYSE-Symbol: DDD) nunmehr eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Nach einem glanzlosen Q1-Bericht habe der Aktienkurs von 3D Systems Corp. 25% an Wert eingebüßt. Schwierige Vergleichszahlen und ein Mix, der sich in Richtung preisgünstigere Drucker verlagere, dürften auch im zweiten Quartal für Druck sorgen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities rechnen weiterhin mit einer volatilen Kursentwicklung. Die Bewertung erscheine aber angemessener, so der Analyst Paul Coster.Die Aktienanalysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer 3D Systems-Aktienanalyse den Titel von "underweight" auf "neutral" hoch, bestätigen aber das Kursziel von 8,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link