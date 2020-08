Weitere Suchergebnisse zu "S&P 500":

Boston (www.aktiencheck.de) - Die fünf größten Aktien im S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) machen nun fast ein Viertel des Index aus, während Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985) als erstes Unternehmen mit über 2 Billionen US-Dollar bewertet wurde, so Ben Jones, Senior Multi-Asset Stratege bei State Street Global Markets.



Dies habe Befürchtungen einer übermäßigen Marktkonzentration geweckt. Die Experten würden feststellen, dass dieser Konzentrationsgrad auf dem US-Markt nicht ohne Präzedenzfall sei und im Vergleich zu dem, was man auf anderen Märkten der Welt beobachte, gering sei. Die Experten würden auch feststellen, dass in Jahren, in denen die größten Aktien unterdurchschnittlich abschneiden würden und die Konzentration abnehme, die Aktienmärkte nicht unbedingt fallen würden. Tatsächlich bestehe eine leicht negative Beziehung zwischen der Veränderung der Konzentration und der Index-Performance. Durch die Verwendung von firmeneigenen Maßen zur Messung des systemischen Charakters dieser Aktien würden die Experten feststellen, dass die fünf größten Aktien derzeit kein großes systemisches Risiko bergen würden und diese Maße mit zunehmender Größe gesunken seien. Kurz gesagt, eine hohe Konzentration bedeute keinen Rückgang der Aktien. Dies können Anleger aus ihrer Bedenken-Liste streichen, so die Experten von State Street Global Markets. (20.08.2020/ac/a/m)



Finanztrends Video zu S&P 500



mehr >