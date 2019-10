Börsenplätze 2G Energy-Aktie:



XETRA-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

37,40 EUR +1,35% (24.10.2019, 09:02)



Tradegate-Aktienkurs 2G Energy-Aktie:

36,80 EUR -0,54% (24.10.2019, 08:03)



ISIN 2G Energy-Aktie:

DE000A0HL8N9



WKN 2G Energy-Aktie:

A0HL8N



Ticker-Symbol 2G Energy-Aktie:

2GB



Kurzprofil 2G Energy AG:



Die 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) gehört zu den international führenden Herstellern von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) zur dezentralen Erzeugung und Versorgung mit Strom und Wärme mittels der KWK-Technologie.



Das Produktportfolio von 2G umfasst Anlagen mit einer elektrischen Leistung zwischen 20 kW und 2.000 kW für den Betrieb mit Erdgas, Biogas und anderen Schwachgasen sowie Wasserstoff. Bislang hat 2G in 45 Ländern mehrere Tausend KWK-Anlagen erfolgreich installiert. Insbesondere im Leistungsbereich zwischen 50 kW und 550 kW verfügt 2G über eigene Verbrennungsmotorenkonzepte mit niedrigen Kraftstoffverbräuchen, hoher Verfügbarkeit und optimierten Wartungsintervallen.



Neben dem Hauptsitz in Heek hat 2G einen weiteren Produktions-, Vertriebs- & Service-Standort in St. Augustine, Florida, USA sowie fünf Vertriebs-und Servicegesellschaften im europäischen Ausland. Das Kundenspektrum reicht national wie international vom Landwirt über Industriebetriebe, Kommunen, die Wohnungswirtschaft bis zu Stadtwerken und den großen Energieversorgern. Die ausgesprochene Kundenzufriedenheit ist eng mit dem dichten Servicenetzwerk sowie der hohen technischen Qualität und Leistungsfähigkeit der 2G Kraftwerke verbunden. Diese erreichen durch die Kraft-Wärme-Kopplung Gesamtwirkungsgrade zwischen 85% und weit mehr als 90%.



2G baut seine Technologieführerschaft durch kontinuierliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Gasmotorentechnologie für Erdgas-, Biogas- und Synthesegas-Anwendungen und über die Softwareentwicklung und die Digitalisierung der Anlagen und Prozesse konsequent aus. Neben der Konstruktion und Herstellung von KWK-Anlagen bietet das Unternehmen aus Westfalen umfassende Lösungen von der Planung und Installation bis zu Service- und Wartungsleistungen an. Im Rahmen der Energiewende und in modernen Energieversorgungskonzepten gewinnen KWK-Anlagen in intelligent vernetzten Energiesystemen - sogenannte virtuelle Kraftwerke - aufgrund ihrer Dezentralität, Regelbarkeit und planbaren Verfügbarkeit zunehmende Bedeutung. (24.10.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - 2G Energy-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des westfälischen Blockheizkraftwerksherstellers 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9, WKN: A0HL8N, Ticker-Symbol: 2GB) unter die Lupe.Der Vorstandswoche-Dauerfavorit 2G Energy entwickle sich weiterhin erfreulich und befinde sich auf dem besten Weg, die Jahresziele zu erreichen. In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres seien die Erlöse um rund 14% auf 95,8 Mio. Euro expandiert. Das EBIT sei um mehr als 157% auf 2,9 Mio. Euro gestiegen. Der Umsatz unterteile sich in Service-Umsätze von 42,6 Mio. Euro und BHKW-Einnahmen von 53,2 Mio. Euro. Die BHKW-Umsätze würden 2G-Anlagen für Biogas mit über 36 Mio. Euro Umsatz beinhalten.Erdgas sei mit knapp 17 Mio. Euro sowie Wasserstoff mit 0,3 Mio. Euro am Umsatz beteiligt. Per Ende August habe der Auftragseingang für BHKW bei 91,4 Mio. Euro nach fast 124 Mio. Euro im Vorjahr gelegen. Der Auftragsbestand per Ende August belaufe sich auf über 150 Mio. Euro nach knapp 162 Mio. Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Der entsprechend geringere Auftragseingang und reduzierte Orderbestand sei kein Grund zur Sorge. Wie den Experten Finanzvorstand Friedrich Pehle im Hintergrundgespräch mitteile, lägen beide Kennzahlen im Rahmen der eigenen Erwartungen und würden auch in 2020 für ein Umsatzplus von ca. 10% sorgen. Die aktuelle Pipeline sei schon heute bis Mitte 2020 ordentlich gefüllt.2G Energy habe erheblich von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen der Biogasanlagenbetreibern profitiert. Staatliche Anreize hätten zu einer erhöhten Flexibilisierung der Stromproduktion aus Biogas sowie verstärkter Nutzung der Wärme geführt und damit den Einbau von neuen und größeren KWK-Anlagen attraktiv gemacht. Die Flexibilisierung habe bei 2G Energy für eine Art Sonderkonjunktur gesorgt. Bis zum 30. Juni 2020 greife die Flexibilisierung noch.Eine Abkühlung der Nachfrage nach Anlagen für Biogas habe das Unternehmen somit erwartet. "Wir sehen diese Abkühlung bereits. Derzeit sogar etwas schneller als bisher von uns angenommen", sage Pehle. Im Gegenzug ziehe aber die Nachfrage nach 2G-Anlagen für Erdgas an. Derzeit aber noch nicht so schnell, wie sich Biogas abkühle. "Erdgas wird kommen. Daran haben wir keinen Zweifel. Wir haben schon heute sehr viele Erdgas-Projekte in der Pipeline." Erdgas sei ein bedeutendes Thema und ein wichtiges Element zur Reduktion von CO2-Emissionen. Spätestens im Q1 oder Q2 des kommenden Jahres sollten sich die Vergleichszahlen bei Ordereingang und Auftragsbestand wieder positiv entwickeln.Im nächsten Jahr wolle das Unternehmen den Umsatz um weitere 10% steigern und die Marge nochmals verbessern. Unsicher sei bisher noch die Entwicklung für das Jahr 2021, ob diese Periode ein Übergangs- oder doch ein Wachstumsjahr sein werde. Grund dafür sei die beschriebene Flexibilisierung und der Übergang der Nachfrage von Biogas auf Erdgas. In früheren Gesprächen habe sich der CFO für 2021 etwas zurückhaltend gezeigt und eine kleine Delle beim Umsatz nicht ausgeschlossen. Die jüngst beschlossenen Eckpunkte des Klimakabinetts der Regierung würden allerdings die Bedeutung von KWK für die Umsetzung der Energiewende unterstreichen. Der Einsatz der Kraft-Wärme-Kopplung solle in Deutschland weiterentwickelt und umfassend modernisiert werden. Fast ein Jackpot für 2G Energy. "Die bisherigen Aussagen der Regierung zur Energiewende sind für uns sehr erfreulich", sage Pehle. Bis 2022 sollten satte 22 Gigawatt Atom- und Kohlestrom vom Netz genommen werden. Das entspreche übrigens in etwa einem Drittel der heutigen Grundlast des Energieverbrauchs.Neue Energiequellen seien somit zwingend notwendig und 2G habe dafür die ideale Technologie, um diese Lücke zu schließen. Die Nachfrage insbesondere nach Erdgas betriebenen Anlagen werde in den kommenden Quartalen massiv anziehen und somit nach den Berechnungen der Experten auch im Jahr 2021 für Wachstum sorgen. Die bisher angenommene Delle für 2021 sähen sie nicht mehr. Pehle erwarte in der Summe bis 2024 einen Umsatz von 300 Mio. Euro und eine EBIT-Marge von 10%. Die Experten würden das für zu konservativ halten. Die Ziele könnten mit Erdgas, der Klimawende und dem Abschalten von Atom- und Kohlestrom sowie der weiteren Internationalisierung sicherlich schneller erreicht werden.Der Altfavorit 2G Energy, den die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" bereits im Dezember 2018 bei Kursen um 18 Euro entdeckt haben, ist weiter kaufenswert. Die 2G Energy-Aktie sei mit einem KGV von 13 für 2019 weiterhin viel zu günstig bewertet. (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link