Auch in Europa stehe erneut das Coronavirus im Fokus der Politik. Aufgrund der gestiegenen Neuinfektionen seien in diversen Ländern neue Beschränkungen eingeführt worden. Dies gehe einher mit einer erhöhten Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern, wobei in Deutschland die Lage noch relativ entspannt erscheine. Allerdings haben wir aus dem letzten halben Jahr einiges an neuen Erfahrungen dazugewonnen und werden somit zunehmend skeptischer - nicht nur für die europäische, sondern auch für die deutsche Wirtschaft, so die Analysten der Weberbank. Natürlich würden die jeweiligen Politiker regionale Ausgangsbeschränkungen bevorzugen, aber ein Fortsetzen des aktuellen Trends laufe Gefahr, in umfangreiche Lockdowns zu münden.



Dieser düstere Ausblick könnte den ein oder anderen bereits in Panik versetzen, aber die Analysten würden raten, dies als Opportunität zu verstehen. Denn eine weitere wichtige Erkenntnis, nicht nur aus der Coronakrise, sei die Bereitschaft der Geldpolitik und mittlerweile auch vonseiten der Fiskalpolitik, massive Interventionen durchzuführen und somit die Wirtschaft zu stabilisieren. Das unterstütze die Kapitalmärkte. Für die Rentenportfolios bedeute das, die Satellitenmärkte stärker zu favorisieren. Das heiße zum Beispiel bei allgemeiner Risikoaversion die aktiennahen Wandelanleihen zu erhöhen, da diese klassischerweise einen hohen Technologiefokus ausweisen würden, und somit die Krisengewinner überzugewichten.



Des Weiteren würden die Analysten ihr Engagement in Schwellenländeranleihen, insbesondere mit Fokus auf Asien, weiter ausbauen. Die asiatischen Länder hätten im Kampf gegen das Coronavirus eine deutlich robustere Gegenwehr aufgezeigt, wie zuletzt die chinesischen Wachstumszahlen eindrucksvoll bewiesen hätten. Aber auch im Rentenkernmarkt würden die Analysten Möglichkeiten sehen, von potenziellen Rücksetzern zu profitieren. Die Europäische Union habe mit ihrem 750 Mrd. Euro schweren Rettungspaket ihre Bereitschaft zur Stabilität der Region unterstrichen und somit eine teilweise Vergemeinschaftung der Schulden durchgewinkt. Entsprechend würden sie eine Beimischung südeuropäischer Staatsanleihen wie zum Beispiel aus Italien oder Spanien empfehlen. Gefahr einer kurzfristigen Korrektur, aber mittelfristig würden sie positiv bleiben.



Auch am Aktienmarkt gelte die gleiche Logik - Rücksetzer am Markt erhöhe den Risikoappetit. Die umfangreichen geld- und fiskalpolitischen Interventionen hätten eine V-förmige Erholung nach der ersten Corona-Welle ermöglicht, und dieses Muster sollte sich wiederholen. Unterstützend komme hinzu, dass sich die Unternehmen in der aktuell laufenden Berichtssaison positiver zum Geschäftsausblick äußern würden. Auch die Analystenmeinungen scheinen sich zu drehen. Die Gewinnerwartungen sowohl für amerikanische als auch europäische Unternehmen würden zunehmend optimistischer gesehen.



Auch vonseiten der Politik könne vorsichtiger Optimismus ausgemacht werden. Die Brexit-Verhandlungen seien wieder aufgenommen und mit einer neuen Deadline per Mitte November versehen worden. Die EU habe zur Finanzierung des Hilfsprogramms erste Anleihen in Höhe von 17 Milliarden am Kapitalmarkt begeben - von Investoren seien 233 Milliarden nachgefragt worden. Dieses hohe Investoreninteresse zeige, dass die Angst vor einer zweiten europäischen Schuldenkrise quasi verflogen sei.



In der US-Politik zeichne sich ebenfalls ein vorsichtiges Annähern der Parteien hinsichtlich eines umfangreichen Hilfsprogramms ab. Zwar werde eine Abstimmung voraussichtlich erst nach den Wahlen stattfinden, aber eine Bereitschaft dem US-Konsumenten, unter die Arme zu greifen, sei hoch. Somit blicken die Analysten der Weberbank natürlich sorgenvoll auf die dramatische Entwicklung der Neuinfektionszahlen, beabsichtigen gleichzeitig die Opportunitäten am Kapitalmarkt zu nutzen. (23.10.2020/ac/a/m)





Berlin (www.aktiencheck.de) - Während sich der US-Wahlkampf in den Endspurt begibt, setzen sich die Marathon-Verhandlungen um den Brexit fort, so Sascha Rehbein, CFA der Weberbank.Überschattet würden diese beiden politischen Risiko-Events allerdings von der angespannten Gesundheitslage in Europa.Selten habe eine US-Wahl so stark polarisiert wie die diesjährige. Die Gesellschaft sei von Wahl zu Wahl zunehmend stärker gespalten worden, und die vergangenen dreieinhalb Jahre unter Präsident Trump hätten erwartungsgemäß diesen Trend weiter beschleunigt. Seit Beginn seiner Präsidentschaft habe das Volk seinen Unmut in diversen Protestwellen auf die Straße gebracht, wie z.B. die "#MeToo"- und "Black Lives Matter"-Bewegungen gezeigt hätten. Somit sei es nicht verwunderlich, dass die Wahlmotivation unglaublich hoch sei. Es hätten bereits über 37 Millionen Amerikaner ihre Stimme abgeben, dies entspreche in etwa 25% der erwarteten 150 Millionen Wähler. Gegenüber dem gleichen Zeitpunkt vor vier Jahren entspreche das aktuell einem Anstieg von über 250%!