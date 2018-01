Europa besonders attraktiv



Jörg de Vries-Hippen, CIO Equity Europe bei Allianz Global Investors, erwarte in 2018 für Europa Dividendenausschüttungen in Höhe von EUR 323 Mrd., das seien rund EUR 23 Mrd. bzw. 7,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Für ihn seien europäische Aktien aber nicht nur wegen der Höhe der Dividenden besonders attraktiv: "Der Ausblick für 2018 ist so gut wie lange nicht mehr. Wir rechnen mit einem Gewinnwachstum von rund 8 Prozent, das allerdings bei einem anhaltend starken Euro auch etwas geringer ausfallen könnte. Die Konjunktur in Europa läuft rund, und die Gewinne der Unternehmen dürften sich weiter positiv entwickeln, was sich positiv auf die Dividendenzahlungen und die Ausschüttungsquoten der Unternehmen auswirkt. Im vergangenen Jahr wurden die Gewinne zu 80 Prozent – und damit mehr als jemals zuvor - als Dividenden ausgeschüttet. Daraus lassen sich folgende Schlüsse ziehen: Unternehmen sind nicht mehr gewillt, um jeden Preis zu wachsen. Die Interessen der Aktionäre werden bei der Verwendung der Unternehmensgewinne deutlicher berücksichtigt werden. Und nicht zuletzt, dass auch die Unternehmenslenker mit anhaltendem Gewinnwachstum rechnen."



Wo ist die Dividendenrendite am höchsten?



In Europa habe 2017 die Dividendenrendite in Portugal mit 4,47% auf dem ersten Platz gelegen, gefolgt von Spanien (4,07%) und Finnland (4,02%). Großbritannien, für Dividendenjäger wegen des Volumens traditionell der wichtigste Markt, komme mit 3,98% auf Platz vier. In Deutschland sei 2017 eine Dividendenrendite von durchschnittlich 2,51% gezahlt worden. "Die Durchschnittswerte sind eine wichtige Orientierungsgröße und sagen einiges über die Bewertung der einzelnen Märkte aus. Entscheidend ist für mich aber die individuelle Höhe der Dividende und wie ein Unternehmen die erwarteten Cash Flows in eine nachhaltige Dividendenpolitik übersetzen kann. Unternehmen, die unseren Qualitätsansprüchen in beiden Dimensionen genügen, finden wir in nahezu allen europäischen Aktienmärkten. Insbesondere Öl-, Telekom- und Versicherungswerte sind aus Dividendenperspektive derzeit attraktiv," sage Jörg de Vries-Hippen, der mit dem Allianz European Equity Dividend einen Fonds manage, der auf besonders dividendenstarke Unternehmen in Europa setze. (11.01.2018/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Dividenden stellen eine wichtige Renditequelle dar und tragen wesentlich dazu bei, die Schwankungsanfälligkeit von Aktienrenditen zu glätten, das zeigt eine aktuelle Untersuchung von Allianz Global Investors.Während die durchschnittliche jährliche Kursentwicklung bei fünfjährigen Halteperioden negativ sein könne, würden Dividendenzahlungen regelmäßig positiv zur Wertentwicklung von Aktien beitragen. Auf lange Sicht würden nach Berechnung der Experten von AllianzGI Dividenden zu rund einem Drittel der Gesamtperformance beitragen. Mit 38,2% sei der Anteil der Dividendenzahlungen an der annualisierten Gesamtperformance in Europa am höchsten, gefolgt von Nordamerika (31,0%) und Asien-Pazifik (ohne Japan) mit 28,9%. "Die Dividendenrendite in Europa liegt schon seit Jahren mehr als zwei Prozentpunkte über der Rendite von 10-jährigen Bundesanleihen," sage Hans-Jörg Naumer, Head of Global Capital Markets Analysis and Thematic Research.