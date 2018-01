Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Starker Endspurt, starker Jahresauftakt - der Goldpreis meldet sich eindrucksvoll zurück, so Markus Bußler, Experte des Anlegermagazins "Der Aktionär".Eine steigende Inflation wirke sich in der Regel positiv auf die Entwicklung der Edelmetall-Preise aus. In einer Phase steigender Inflation sollte sich der Silberpreis sogar besser entwickeln als der Goldpreis. Das weiterhin hohe Gold/Silber-Ratio stütze diese These.Gold dürfte sich im Jahr 2018 gut schlagen, aber es dürfte eher das Jahr von Silber sein, so Markus Bußler, Experte des Anlegermagazins "Der Aktionär". (Ausgabe vom 02.01.2018) (03.01.2018/ac/a/m)