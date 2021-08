Xetra-Aktienkurs 1&1-Aktie:

25,56 EUR -1,01% (09.08.2021, 16:07)



Tradegate-Aktienkurs 1&1-Aktie:

25,54 EUR -0,55% (09.08.2021, 16:01)



ISIN 1&1-Aktie:

DE0005545503



WKN 1&1-Aktie:

554550



Ticker-Symbol 1&1-Aktie:

DRI



Kurzprofil 1&1 AG:



Die 1&1 AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: 1U1) ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter mit Sitz in Maintal. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an.



Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion steht 1&1 in den Startlöchern für den Bau eines eigenen Mobilfunknetzes. Im Mai 2021 hat 1&1 eine National Roaming-Vereinbarung mit Telefónica abgeschlossen, durch die das Unternehmen seinen Kunden bereits in der Aufbauphase seines neuen Netzes flächendeckenden Empfang bieten kann. (09.08.2021/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - 1&1-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Der Aktienanalyst von Independent Research, Markus Jost, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kaufvotum für die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: 1U1).Der Umsatz sei in Q2/2021 wie erwartet um 1,8% auf 957,0 (Vj.: 940,4; Analystenerwartung: 960,7; Marktkonsens: 955,4) Mio. Euro gestiegen und das berichtete EBITDA sei ebenfalls wie von Jost erwartet um 4,6% auf 173,2 (Vj.: 165,6; Analystenerwartung: 170,9; Marktkonsens: 165,7) Mio. Euro geklettert. Ferner sei die EBITDA-Zielsetzung für 2021 von ca. 650 Mio. Euro auf ca. 670 Mio. Euro erhöht worden.Des Weiteren habe die United Internet-Tochter 1&1 noch eine langfristige Partnerschaft mit dem japanischen Internetunternehmen Rakuten zum Aufbau des vierten Mobilfunknetzes in Deutschland bekannt gegeben. Es handle sich dabei um ein 5G-Open-RAN-Netz, das laut Unternehmensgaben das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz sein solle. Hierdurch würden sich Sparpotenziale eröffnen und das Risiko der Umsetzung sei geringer als bei herkömmlichen Mobilfunknetzen. Der Bau des 1&1-Netzes solle im kommenden Quartal beginnen.Jost habe seine EPS-Erwartungen für 2021e (2,06 (alt: 1,97) Euro) und für 2022e (1,89 (alt: 1,73) Euro) angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze 1&1-Aktie: