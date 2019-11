Xetra-Aktienkurs 1&1 Drillisch-Aktie:

25,26 EUR +2,35% (19.11.2019, 11:10)



25,30 EUR +1,20% (19.11.2019, 11:25)



DE0005545503



554550



DRI



Die 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) ist eine börsennotierte AG und einer der großen netzunabhängigen Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Der Konzern bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen und Produkten aus den Bereichen Breitband und Mobilfunk. Das Kerngeschäft des 1&1 Drillisch-Konzerns ist im Wesentlichen bei den hundertprozentigen Tochtergesellschaften Drillisch Online GmbH ("Drillisch Online"), Maintal, und 1&1 Telecommunication SE ("1&1"), Montabaur, angesiedelt. Drillisch vermarktet im Wesentlichen Postpaid- und Prepaid-Produkte in den Netzen von Telefónica und Vodafone sowie Breitband-Produkte inklusive der damit verbundenen Anwendungen (wie Heimvernetzung, Online-Storage, Telefonie, Video-on-Demand oder IPTV). (19.11.2019/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - 1&1 Drillisch-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Mobilfunk-Anbieters 1&1 Drillisch AG (ISIN: DE0005545503, WKN: 554550, Ticker-Symbol: DRI) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten der Citibank haben die 1&1 Drillisch-Aktie von "sell" auf "buy" hochgestuft. Wenn ein Analysehaus eine Aktie um 2 Stufen erhöht, dann habe es durchaus die Möglichkeit, die Aktie damit zu beeinflussen. Mit diesem Doppel-Upgrade dürften heute Impulse für die 1&1 Drillisch-Aktie freigesetzt werden. Die Kursziele der Analysten lägen auch deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Die Analysten sehen die Story mit 5G bei 1&1 Drillisch also weniger dramatisch als die Anleger, die davon überhaupt nicht begeistert sind, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze 1&1 Drillisch-Aktie: