Börsenplätze Ørsted-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

158,15 EUR -1,92% (03.02.2021, 16:26)



ISIN Ørsted-Aktie:

DK0060094928



WKN Ørsted-Aktie:

A0NBLH



Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

D2G



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Ørsted-Aktie:

ORSTED



Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (03.02.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Am Mittwoch habe der Weltmarktführer für Offshore-Windparks die endgültigen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. Überraschungen habe Ørsted dabei nicht geliefert. Doch angesichts des neuen Präsidenten Joe Biden zeige sich das Management gerade für die Entwicklung in den USA optimistisch.Die Zahlen vor Ørsted hätten weitgehend den bereits bekannten vorläufigen Ergebnissen entsprochen. So habe 2020 beim EBITDA ein Plus von vier Prozent auf 18,1 Mrd. Dänische Kronen gestanden - das entspreche gut 2,4 Mrd. Euro. Zudem halte der Konzern an der Prognose fest, dass in diesem Jahr lediglich ein EBITDA von 15 bis 16 Mrd. Kronen erreicht werden solle - neue Vereinbarungen über Partnerschaften würden dabei nicht berücksichtigt.Der neue Konzernchef Mads Nipper rechne aber damit, dass unter Biden neue Windparks in den USA schneller zugelassen würden. So könnte die Entwicklung im aufstrebenden US-Markt Fahrt aufnehmen, nachdem es zuletzt gerade an der Ostküste zu Projektverzögerungen gekommen sei. Biden habe zuletzt immer wieder klar gemacht, wie wichtig ihm grüne Energien und die Rückkehr zum Pariser Klimaabkommen seien, aus dem die USA unter Donald Trump noch ausgetreten seien.Unter der Biden-Regierung nehme die Bedeutung des Klimaschutzes in den USA wieder deutlich zu. Das spiele Ørsted in die Karten. Die vorsichtige Prognose für 2021 könnte der Konzern durchaus übertreffen. Das lasse Raum für positive Überraschungen.Die Ørsted-Aktie bleibt auf der Kaufliste und im Buffett-Depot des AKTIONÄR. Seit dem Kauf steht hier ein Plus von knapp 40 Prozent zu Buche, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.02.2021)