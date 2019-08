Tradegate-Aktienkurs Ørsted-Aktie:

Kurzprofil Ørsted A/S:



Ørsted A/S (ehemals Dong Energy) (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) gehört zu den größten Energieversorgern in Nordeuropa. Der dänische Konzern ist v.a. im Bereich Erneuerbare Energien tätig und für die Entwicklung und Konstruktion von Windparks bekannt. Ørsted unterteilt seine Aktivitäten in die Bereiche Wind Power, Bioenergy & Thermal Power, Distribution & Customer Solutions sowie Oil & Gas. (28.08.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ørsted-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Windpark-Spezialisten Ørsted A/S (ISIN: DK0060094928, WKN: A0NBLH, Ticker-Symbol: D2G, Nasdaq OMX Nordic-Symbol: ORSTED) unter die Lupe.Zu Jahresbeginn habe es auf breiter Front wieder gut ausgesehen für Windaktien. Nordex, Vestas & Co hätten dank starker Auftragszahlen eine beeindruckende Kursrally hingelegt. Profitabilitätssorgen hätten dem Boom aber zuletzt einen Dämpfer verpasst. Bei Nordex sei es daraufhin zum Abverkauf gekommen. Es gebe auch positive Gegenbeispiele wie Ørsted. Die Aktie des dänischen Windpark-Spezialisten könne sich in einem schwierigen Marktumfeld sehr gut behaupten. Mehr noch - der Titel von einem Hoch zum anderen. Der Aufwärtstrend sei absolut intakt und dreistellige Kurse der Ørsted-Aktie - in Euro - seien bald möglich, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 28.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link