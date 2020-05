Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken-und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (26.05.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von Analysten James Letten und Gerhard Orgonas von der Privatbank Berenberg:James Letten und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Internet-Händlers für Heimtierprodukte zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF), erhöhen aber das Kursziel von 136 auf 150 Euro.Auf den ersten Blick seien die Q1-Zahlen stark gewesen, aber Einmaleffekte mit Rückenwind im März hätten dabei geholfen, so die Analysen in einer heute veröffentlichten Studie. Das Münchner Unternehmen habe die Marketingausgaben zurückgefahren in einer Zeit, in der der Markt für E-Commerce gewachsen sei. Daher würden die Analysten glauben, dass sich zooplus Marktanteilsgewinne entgehen lasse. Die Geschäfte im zweiten Quartal dürften zwar weiter stark laufen. Dies würden die Markterwartungen aber bereits widerspiegeln. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen überarbeitet.James Letten und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die zooplus-Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 136 auf 150 Euro angehoben. (Analyse vom 26.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link