Börsenplätze zooplus-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

271,00 EUR +8,40% (20.04.2021, 13:42)



XETRA-Aktienkurs zooplus-Aktie:

270,60 EUR +7,81% (20.04.2021, 13:27)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol Deutschland zooplus-Aktie:

ZO1



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol Deutschland: ZO1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (20.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Einzelhändlers für Heimtierbedarf zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol Deutschland: ZO1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: ZLPSF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Rennen um die Anlegergunst bei Tierfutter-Aktien könnte zooplus laut der Bank J.P. Morgan gegenüber dem US-Wettbewerber Chewy Boden gut machen. Die Papiere des deutschen Online-Händlers für Heimtierbedarf sollten den Bewertungsabschlag gegenüber denen von Chewy verringern, wie seine ausführliche Untersuchung ergeben habe, so Analyst Borja Olcese in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe das Kursziel für zooplus von 225 auf 350 Euro erhöht und die Einstufung auf "overweight" belassen. Aktuell würden die Aktien bei 269 Euro notieren.Der J.P. Morgan-Fachmann habe hervorgeheben, dass zooplus am Kapitalmarkt inzwischen besser wahrgenommen werde. Dies hänge unter anderem mit den langfristigen Wachstumstrends in der Branche zusammen, aber auch mit der inzwischen höheren Marktkapitalisierung des Unternehmens und der damit verbundenen neuen Investorenbasis.Zudem sei es Olcese zufolge dem Management gelungen, dass die Erfolgsbilanz des Unternehmens am starken Jahr 2020 gemessen werde und nicht am Jahr 2019. Damals hätten die Geschäfte von zooplus enttäuscht, während Chewy im Juni 2019 ein erfolgreicher Börsengang gelungen sei. Nun aber verfolge auch zooplus - ebenso wie Chewy - einen "wahrhaft kundenorientierten" Ansatz.Generell ändere laut Olcese die Corona-Pandemie für Anbieter von Haustierbedarf alles, indem sie insbesondere den Trend hin zum Onlinehandel beschleunige. Seine neuen Schätzungen für zooplus lägen mit Blick auf 2021 und die Mittelfristziele bis 2025 am oberen Ende der Unternehmenszielspanne und gleichzeitig über den Markterwartungen. Sie implizierten, dass sich Umsatz und Gewinne bis dahin mehr als verdoppeln dürften. Zudem dürfte sich der Marktanteil von zooplus erhöhen.Die Aktie von zooplus gewinne gegen Mittag mehr als sechs Prozent auf 266,60 Euro. Damit sei das Papier der mit Abstand beste Wert des Tages im SDAX."Der Aktionär" hat zooplus vor Kurzem im Trading-Tipp des Tages empfohlen. Anleger lassen die Gewinne laufen, ziehen den Stopp aber sukzessive nach, so Marion Schlegel. (Analyse vom 20.04.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link