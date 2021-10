XETRA-Aktienkurs zooplus-Aktie:

478,40 EUR 0,00% (28.10.2021, 11:57)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



NASDAQ OTC-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



Die zooplus AG (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) ist eine Unternehmensgruppe, die als Online-Händler für Heimtierbedarf europaweit tätig ist. Die angebotenen Produkte werden online im deutschsprachigem Heimatmarkt sowie Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Großbritannien und Polen angeboten. Darüber hinaus ist das Unternehmen in weiteren europäischen Märkten aktiv.



Die umfangreiche Produktpalette beinhaltet Tierfutter (Trocken- und Nassfutter oder auch Futterbeigaben wie Kauknochen, Snacks u.a.) und Zubehör wie Kratzbäume für Katzen, Käfige und Hundekörbe in unterschiedlichsten Preis- und Qualitätskategorien. Neben Fremdmarkenprodukten werden auch die Eigenmarken Cosma, Smilla, Rocco und Catessy vertrieben.



Darüber hinaus bietet das Unternehmen seinen Kunden im Rahmen eines Internetmagazins kostenfreie Informationen zur Tierhaltung, zur Behandlung von Tiererkrankungen sowie Diskussionsforen, Blogs und interaktive Features. zooplus betreibt in Deutschland sowie in den Niederlanden zentrale Warenhäuser, die eine zügige Belieferung der europaweiten Kunden in verschiedenen Ländern ermöglichen. (28.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus: Der Poker um zooplus scheint entschieden - AktienanalyseIm Übernahmekampf um zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) gibt es eine überraschende Wendung: Die Finanzinvestoren EQT und Hellman & Friedman (H&F) haben sich zusammengetan und ihr Angebot für den Online-Tierbedarfshändler um zehn Euro auf 480 Euro je Aktie angehoben, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zur Finanzierung hätten sie eine Partnerschaft eingehen wollen, hätten die Bieter mitgeteilt. Damit würden beide Investoren einen neuen Kurs einschlagen, hätten sich beide bislang doch nach und nach überboten. Zur Erinnerung: Im August habe H&F mit 390 Euro je zooplus-Aktie gestartet, zuletzt seien beide Offerten auf 470 Euro hochgezogen worden. Auf Basis des neuesten Angebots von 480 Euro komme das Unternehmen auf eine Bewertung von rund 3,7 Mrd. Euro.Das Management von zooplus begrüße den Vorstoß der Finanzinvestoren. Das neue Angebot erhöhe die Transaktionssicherheit, so der Konzern. Ansonsten würden die Modalitäten gleich bleiben: Die Mindestannahmeschwelle für das Gebot solle weiterhin bei 50 Prozent plus einer Aktie liegen. Die Annahmefrist ende weiterhin mit Ablauf des 3. November. Die Investoren würden zwar nicht beabsichtigen, einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abzuschließen. Für den Fall eines erfolgreichen Abschlusses des Angebots würden aber alle Parteien beabsichtigen, zooplus von der Börse zu nehmen.Auf den ersten Blick scheine also die Luft raus. Auch der knapp unter 480 Euro notierende Aktienkurs signalisiere kein höheres Angebot. Nichtsdestotrotz könnte ein weiterer Bieter auf den Plan treten. Oder EQT und H&F könnten gezwungen sein, nochmal eine Schippe drauf zu legen, wenn die Mindestannahmequote nicht erreicht wird, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2021)Börsenplätze zooplus-Aktie:Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:478,20 EUR +0,04% (28.10.2021, 11:05)