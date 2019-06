Tradegate-Aktienkurs zooplus-Aktie:

123,00 EUR +0,82% (20.06.2019, 12:42)



ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.342 Mio. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken-und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content-und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfmarkt stellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 26 Mrd. EUR. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (20.06.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - zooplus-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Wir hatten darüber spekuliert, dass der Börsengang von Chewy die zooplus-Aktie (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) beflügeln könnte, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Die Rechnung sei voll aufgegangen: Die Papiere von zooplus hätten um gut 25 Prozent zulegen können. Inzwischen habe der US-Wettbewerber Chewy den Sprung aufs Parkett geschafft: Mit 36 US-Dollar habe der erste Kurs um rund 57 Prozent über dem Ausgabepreis gelegen. In der Spitze sei die Aktie sogar bis auf gut 41 US-Dollar gestiegen. Schon der Ausgabepreis von 22 US-Dollar sei deutlich höher gewesen als zuvor angepeilt. Chewy habe die Preisspanne wegen der hohen Nachfrage von 17 bis 19 auf 19 bis 21 US-Dollar hochgesetzt.Sowohl Chewy als auch zooplus seien im Onlinehandel für Heimtierbedarf tätig. Während Chewy in den USA führend sei, könne sich zooplus diese Position für Europa auf die Fahnen schreiben. Die Produktpalette der Deutschen - sie umfasse über 8.000 Artikel - werde im deutschsprachigem Heimatmarkt sowie Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Großbritannien, Polen und weiteren europäischen Märkten angeboten. Die Bewertungsdiskrepanz zwischen den Wettbewerbern falle drastisch aus: Auf Basis des aktuellen Aktienkurses errechne sich für den US-Konzern ein Marktwert von über 14 Mrd. US-Dollar - das 4,0-fache der 2018 erzielten Erlöse. zooplus dagegen komme gerade mal auf ein Umsatzmultiple von rund 0,6. Würde man zooplus genauso hoch bewerten wie Chewy, käme man auf einen Aktienkurs von circa 775 (!) Euro - das 6,4-fache des aktuellen Niveaus. So gesehen bleibe das Aufholpotenzial also immens. (ZertifikateJournal vom 19.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs zooplus-Aktie:122,80 EUR +0,82% (20.06.2019, 13:50)