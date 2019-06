Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK) ist einer der führenden Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (05.06.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL193, WKN: WNDL19, Ticker-Symbol: WDLK) weiterhin zu kaufen.windeln.de habe letzte Woche seinen Q1-Bericht veröffentlicht. Während der Umsatz aufgrund der geringer als erwarteten Erlöse in der DACH-Region sowie im restlichen Europa unter der Analysten-Prognose gelegen habe, habe das Unternehmen auf EBIT-Ebene leicht positiv überraschen können. Das Break-Even-Ziel für Anfang 2020 sei bestätigt worden.Mit 20,8 Mio. Euro sei der Umsatzrückgang (-36,7%) noch deutlicher ausgefallen als von dem Analysten antizipiert. Während China mit 12,3 Mio. Euro das von ihm erwartete Erlösniveau (MONe: 12,4 Mio. Euro) erreicht habe, hätten sich die DACH-Region (Q1-Umsatz: 4,7 Mio. Euro, -35,5%; MONe: 5,8 Mio. Euro) und das restliche Europa (3,8 Mio. Euro, -53,2%; MONe: 5,5 Mio. Euro) schwächer entwickelt als prognostiziert.Trotz des deutlich niedrigeren Umsatzniveaus habe das bereinigte EBIT mit -4,0 Mio. Euro sowohl über dem Vorjahreswert als auch über den Analysten-Erwartungen gelegen. Neben einer höheren Rohertragsmarge (25,1% vs. 24,0% in Q1 2018) durch die Fokussierung auf margenstärkere Produkte habe sich die signifikante Verringerung der Vertriebs- und Verwaltungskosten (9,5 Mio. Euro vs. 14,9 Mio. Euro) bemerkbar gemacht. Auf Nettoebene habe sich eine noch deutlichere Erholung ergeben, da Q1 2018 durch negative Einmaleffekte (8,9 Mio. Euro) aus dem Verkauf von Feedo belastet gewesen sei.Am Montag habe windeln.de bekannt gegeben, dass Charles Z. Yan, Management Director bei windeln.des neuem Großaktionär Fosun International Limited, zusätzliches Mitglied des Vorstands werde. Herr Yan werde für die Strategie- und Geschäftsentwicklung in China verantwortlich zeichnen.Q1 habe wie erwartet positive Signale in Bezug auf die Ergebnisentwicklung geliefert. Ob die Gewinnschwelle Anfang 2020 jedoch erreicht werde, hänge dabei insbesondere von der kurzfristigen Geschäftsentwicklung in China ab. Ein Investment in die Aktie bleibe vorerst äußerst risikobehaftet.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, rät weiterhin zum Kauf der windeln.de-Aktie. Das Kursziel werde bei 3,50 Euro belassen. (Analyse vom 05.06.2019)