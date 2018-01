Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die windeln.de-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 4,00 Euro. (Analyse vom 24.01.2018)



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden reinen Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte, mit Präsenz in zehn europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft für Baby- und Kleinkinderprodukte für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug, Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (24.01.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, belässt in einer aktuellen Aktienanalyse die Einstufung für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) nach wie vor auf "kaufen".Die windeln.de-Aktie befinde sich seit Anfang Januar im Aufwärtstrend. Neben dem allgemein gestiegenen Interesse an der Aktie stelle nach Erachten des Analysten der für das Unternehmen vorteilhafte Newsflow aus China einen zusätzlichen Katalysator dar.Seit Beginn dieses Jahres sei in China eine neue Regulierung in Kraft, die vorschreibe, dass lokale Produzenten von Milchpulver ihre Produkte bei der chinesischen Lebensmittelaufsicht registrieren lassen sowie Qualitäts- und Sicherheitsuntersuchungen bestehen müssten. Darüber hinaus werde die Produktion pro Standort auf drei Marken beschränkt, pro Marke dürften nur drei verschiedene Produkte offeriert werden. Für Produkte, die den Sicherheits- und Qualitätsansprüchen nicht genügen würden, bestehe ein Verkaufsverbot. Als Folge dessen seien in den ersten Wochen des neuen Jahres laut verschiedenen Presseberichten bereits 1.400 Produkte und damit rund 60% aller Sorten aus dem Verkehr gezogen worden.Hintergrund der Gesetzesänderung seien die nicht abreißenden Qualitätsprobleme bei Milchpulverprodukten, die insbesondere durch den Verkauf von verunreinigtem Milchpulver vor ca. zehn Jahren öffentlich geworden seien. Mit den neuen Regularien solle der Verkauf von minderwertigen Babynahrungsprodukten gestoppt und die Reputation von lokalen Produkten mittelfristig verbessert werden.China sei für windeln.de mit einem Anteil von fast 50% (Stand 9M 2017) nach wie vor der wichtigste Umsatztreiber. Nachdem das Wachstum in dieser Region im Jahr 2016 aufgrund geänderter Import- und Zollregeln stagniert habe, hätten die Erlöse im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder deutlich an Fahrt aufgenommen (Umsatz +26% nach 9M 2017). Neben den zu erwartenden Marktanteilsgewinnen ausländischer Hersteller sollte die in diesem Jahr angestrebte Eröffnung des lokalen Lagers das Chinageschäft für windeln.de beflügeln. Die Verringerung der Lieferzeit von derzeit bis zu neun Tagen auf durchschnittlich ca. zwei Tage und die zu erwartenden signifikant sinkenden Logistikkosten sollten zudem zu einer Margenverbesserung führen.Die Gesetzesänderung in China dürfte sich leicht positiv auf die Marktposition von ausländischen Anbietern auswirken, woran auch windeln.de partizipieren sollte. Zusammen mit den unternehmensinternen Verbesserungen sehe Laser damit das von ihm antizipierte Wachstum im Chinageschäft untermauert.