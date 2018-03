Börsenplätze windeln.de-Aktie:



Kurzprofil windeln.de SE:



windeln.de (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) ist einer der führenden reinen Onlinehändler für Baby- und Kleinkinderprodukte, mit Präsenz in zehn europäischen Ländern (Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Polen, Slowakei, Spanien, Portugal, Frankreich und Italien). Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce-Geschäft für Baby- und Kleinkinderprodukte für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug, Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet und beschäftigt aktuell mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland und im Ausland. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter http://corporate.windeln.de. (16.03.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - windeln.de-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, belässt in einer aktuellen Aktienanalyse die Einstufung für die Aktie des Online-Shops für Babyprodukte windeln.de SE (ISIN: DE000WNDL110, WKN: WNDL11, Ticker-Symbol: WDL) nach wie vor auf "kaufen".windeln.de habe am Mittwoch den Geschäftsbericht 2017 vorgelegt und die im Februar berichteten vorläufigen Kennzahlen bestätigt. Wachstumstreiber für die um rund 9% gestiegenen Erlöse seien erneut China (+18,2% auf 105,6 Mio. Euro), nicht zuletzt aufgrund der Erfolge auf der Tmall Global-Plattform, und Europa (+22,2% auf 62,3 Mio. Euro) geweseb. Die 50%-ige Reduzierung der Marketingaufwendungen für margenschwache Produkte habe in der DACH-Region hingegen zu einem Umsatzrückgang von 18,9% auf 44,2 Mio. Euro geführt.Das bereinigte EBIT in Höhe von -24,9 Mio. Euro habe im vom Unternehmen avisierten Korridor (-26 bis -24 Mio. Euro) gelegen. Das berichtete EBIT habe -43,6 Mio. Euro betragen und sei damit schlechter ausgefallen als von dem Analysten erwartet (-34,3 Mio. Euro), was jedoch im Wesentlichen auf Abschreibungen (non-cash) auf immaterielle Vermögenswerte in Höhe von 10,3 Mio. Euro (u.a. für Feedo) im Zuge der aktuellen Restrukturierung zurückzuführen sei.Die für das Erreichen des BreakEven wichtige Contribution-Marge habe sich gegenüber dem Vorjahr deutlich um 220 Basispunkte auf 4,8% verbessert. Dennoch habe windeln.de in 2017 einen weiteren Kapitalabfluss in Höhe von ca. 25 Mio. Euro verzeichnet, wobei der Cashburn in Q4 (-4,9 Mio. Euro) unter dem durchschnittlichen Niveau von Q1-Q3 (-6,4 Mio. Euro) gelegen habe. Die liquiden Mittel per 31.12. hätten 25,7 Mio. Euro betragen und sollten sich durch die Kapitalerhöhung im Februar 2018 (Erlös ca. 5,2 Mio. Euro) weiter erhöht haben. Die zur Verfügung stehenden Mittel sollten ausreichen, um aus eigener Kraft den Turnaround beim Cash-Flow zu schaffen.Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die windeln.de-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 4,00 Euro. (Analyse vom 16.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link