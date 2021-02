Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kein anderes größeres Industrieland blieb vom Corona-Virus so verschont wie Japan, so die Analysten der DekaBank.Die US-Einzelhandelsumsätze (Mittwoch) dürften im Januar überaus kräftig gegenüber dem Vormonat angestiegen sein. Hierauf würden wöchentliche Daten des Bureau of Economic Analysis hindeuten. Gemessen an diesen Informationen sei das von den Analysten prognostizierte Umsatzplus sogar noch eher gering. Grundsätzlich würden sie davon ausgehen, dass der sehr hohe Zuwachs die Folge einer erschwerten Saisonbereinigung sei. Diese habe für Umsatzrückgänge in den vorherigen beiden Monaten gesorgt. Darüber hinaus habe der Arbeitsmarktbericht für Januar einen überaus kräftigen Anstieg der Lohnsumme enthalten. Die Probleme mit der Saisonbereinigung könnten auch noch den Februar betreffen, denn der statistische Schub habe in der zweiten Januarhälfte deutlich nachgelassen und könnte im Februar eine Belastung darstellen.Die europäische Wirtschaft verharre im Griff der Corona-Pandemie. Virus-Mutationen würden für zusätzliche Unsicherheit sorgen und Lockdown-Maßnahmen seien in vielen Ländern der Europäischen Währungsunion verlängert worden. Die Industrie in Euroland habe damit derzeit kein großes Problem. Dies dürfte auch der Industrie-Einkaufsmanagerindex für den Februar zum Ausdruck bringen und erneut ein Wachstumssignal aussenden. Anders sehe die Lage jedoch für Dienstleister aus, die spürbar unter den Lockdown-Maßnahmen leiden würden. Der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister (Freitag) werde auch im Februar ein Schrumpfungssignal geben. Er bleibe aber weit von dem Einbruch im ersten Halbjahr entfernt. (12.02.2021/ac/a/m)