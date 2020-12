Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäische Wirtschaft leidet unter hohen Covid-19-Infektionszahlen und den damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen, so die Analysten der DekaBank.Der FED-Zinsentscheid verspreche relativ wenig Spannung. Der Anpassungsbedarf beim Statement sei sehr gering. Zu wenig habe sich makroökonomisch seit dem letzten Zinsentscheid verändert, und die Risiken bestünden aufgrund des Infektionsgeschehens weiterhin. Denkbar, wenn auch wenig wahrscheinlich, wäre eine Änderung im Bereich des Anleiheankaufprogramms. Bislang bestehe Unklarheit darüber, welche Voraussetzungen vorliegen müssten, dass es zu einer Verringerung der monatlichen Kaufvolumina von 120 Mrd. US-Dollar komme. Möglicherweise gebe es hierzu von der FED mehr Hinweise. Die FOMC-Mitglieder hätten größeren Anpassungsbedarf bei ihrem Wirtschaftsausblick nach oben. Der Zeitzinspfad dürfte sich aber nicht verändern. Erstmals würden die Risikoeinschätzungen der FOMC-Mitglieder mit den Projektionen veröffentlicht.Nehme man die Stimmung der Finanzmarktanalysten als Maßstab, dann wirke sich die zweite Welle der Coronainfektionen nicht dämpfend aus. Die Konjunkturerwartungen auf Sicht von sechs Monaten hätten spürbar zugelegt, die Lage habe sich nur unwesentlich verschlechtert. Für die ifo-Umfrage bei den Unternehmen in Industrie, Handel, Bau und Dienstleistungsbereich sei das zumindest in Teilen auch zu erwarten. Während Handel und Dienstleister durch den neuerlichen Lockdown leiden würden, sollten Industrie und Bauwirtschaft weitgehend verschont bleiben. Auf Sicht von sechs Monaten dürfte die Hoffnung auf die Impfstoffe und eine Unterstützung durch die Witterung Konjunkturhoffnungen wecken. Insgesamt rechnen die Analysten der DekaBank mit einem Anstieg des ifo Geschäftsklimas im Dezember. (11.12.2020/ac/a/m)