Vor dem Hintergrund guten Zahlen bestätigen Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, ihr Kursziel in Höhe von 92,10 Euro und vergeben wiederholt das Rating "kaufen" für die wallstreet:online-Aktie. (Analyse vom 13.09.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Augsburg (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Die wallstreet:online Gruppe habe zum ersten Halbjahr 2019 die Umsatzerlöse um 16,4% auf 6,22 Mio. Euro (VJ: 5,34 Mio. Euro) steigern können und somit extrapoliert auf das Gesamtjahr am oberen Ende der Umsatzguidance für das Gesamtjahr in Höhe von 5,70 bis 7,00 Mio. Euro gelegen.Hintergrund dieses dynamischen Wachstums sei weiterhin die hohe Nachfrage nach Online-Marketing gewesen. Hierzu beigetragen hätten auch die Übernahme der Portale finanznachrichten.de und boersennews.de. Beide Portale bzw. die App Boersennews.de seien maßgeblich optisch und technisch erneuert worden, was sehr hohen Zuspruch bei den Nutzern eingebracht habe. In Summe hätten die Page Impressions (PI) nun auf über 150 Mio. gesteigert werden können, was sogar über den letzten PI-Zahlen von finanzen.net liege (AGOF 01.08.19 - 145,90 Mio. PI) und die w:o Gruppe zum aktuellen Marktführer mache. Diese starke Marktposition sollte die mögliche Gewinnung von Werbekunden noch weiter vereinfachen, da die Marktführer bei Werbekunden in der Regel überproportional stark nachgefragt würden.Im Einzelabschluss der wallstreet:online AG sei eine Umsatzsteigerung von 9,6% auf 4,42 Mio. Euro (VJ: 4,03) erzielt worden. Maßgeblich für die Entwicklung seien steigenden Umsatzerlöse im Ausland gewesen, welche sich um 18,6% auf 3,05 Mio. Euro (VJ: 2,57 Mio. Euro) erhöht hätten. Insbesondere in den USA und Kanada seien die Kapitalmärkte sehr aktiv und das Unternehmen scheine hier gute Kontakte zu Unternehmen und IR-Agenturen geknüpft zu haben, welche gerne auf die Dienste der wallstreet:online AG zurückgreifen würden.Durch das sehr skalierbare Geschäftsmodell und die hohe Kostendisziplin komme es zu deutlichen Ergebnissprüngen und Margenverbesserungen. So hätten im Einzelabschluss der wallstreet:online AG die Kosten nochmals um 2,9% auf 2,34 Mio. Euro (VJ: 2,41 Mio. Euro) gesenkt werden können. Der Grund für den Rückgang der Kosten liege auch begründet in den zum Teil angefallenen Beratungskosten im Rahmen von Akquisitionen. Durch diese sehr stabile Kostenbasis würden sich Umsatzsteigerungen nahezu vollständig auf das Ergebnis vor Steuern niederschlagen (EBT). So habe das EBT deutlich überproportional um 28,0% auf 2,10 Mio. Euro (VJ: 1,64 Mio. Euro) gesteigert werden können, was einer Margenverbesserung von 40,7% auf 47,5% entspreche.Im Rahmen der Halbjahreszahlen sei die Umsatz-Guidance von 10,00 bis 12,50 Mio. Euro bestätigt worden. Die Analysten würden glauben, dass die w:o Gruppe, insbesondere nach den getätigten Akquisitionen, bestens aufgestellt sei, und weiterhin Umsatzerlöse am oberen Ende der Guidance erwarten. Für das laufende Geschäftsjahr 2019 würden sie von Umsatzerlösen in Höhe 12,00 Mio. Euro ausgehen und eine weitere Steigerung auf 13,20 Mio. Euro im Jahr 2020 erwarten.Nach Erachten der Analysten verfolge das Unternehmen aktuell zwei interessante Wachstumsstrategien. Einerseits würden Wettbewerber übernommen, welche durch das Management der w:o deutlich stärker wachsen könnten und profitabler werden sollte. Andererseits sollte es durch die Zusammenarbeit mit w:o Capital zu signifikanten Synergien im Bereich der Finanzanlagevermittlung kommen, was hohe wiederkehrende Umsatzerlöse generieren könnte.Neben der Umsatzguidance sei im Rahmen der Halbjahreszahlen auch die Ergebnis-Guidance von 5,70 bis 7,00 Mio. Euro EBT bestätigt worden. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich durch das äußerst skalierbare Geschäftsmodell die Margen weiter steigen lassen würden, und ein EBT in Höhe von 6,90 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2019 und einer weitere überproportionale Ergebnisverbesserung im Jahr 2020 auf 7,91 Mio. Euro erwarten.