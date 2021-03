Xetra-Aktienkurs wallstreet:online-Aktie:

ISIN wallstreet:online-Aktie:

DE000A2GS609



WKN wallstreet:online-Aktie:

A2GS60



Ticker-Symbol wallstreet:online-Aktie:

WSO1



Kurzprofil wallstreet:online AG:



Die wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1) ist seit nun mehr 20 Jahren eine feste Größe unter den deutschsprachigen Finanzportalen. Die Gruppe betreibt mit über 120 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig und München die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Zur Gruppe gehört auch der Smart Investor Verlag mit dem gleichnamigen Anlegermagazin.



Mit rund 177 Mio. Seitenaufrufen (Stand 2019/11) ist wallstreet:online der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Täglich werden auf den Portalen über 12.000 Lesermeinungen zu Aktien und Kapitalanlagen veröffentlicht. Aktuelle Nachrichten zum Wirtschafts-, Finanz- und Börsengeschehen runden das Angebot ab. Neben internationalen Nachrichtenagenturen beleuchten renommierte Finanz-Profis, ausgewählte Community-Experten und Premium-Autoren das Geschehen rund um die Wirtschaft, Politik und Börse.



Mit diesem Rund-um-Angebot bietet die wallstreet:online AG Werbekunden eine hohe Reichweite in einer finanz- und börsenaffinen Zielgruppe. Dies ist das Kerngeschäft der Gruppe.



Über die Beteiligung an der wallstreet:online capital AG ist wallstreet:online inzwischen auch im FinTec-Bereich aktiv. Die wallstreet:online capital ist mit FondsDISCOUNT.de der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland und hat im Dezember 2019 den Smartbroker (Fullservice-Broker mit Discount-Konditionen) gelauncht. (09.03.2021/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - wallstreet:online-Aktienanalyse von der GBC AG:Marcel Goldmann und Cosmin Filker, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der wallstreet:online AG (ISIN: DE000A2GS609, WKN: A2GS60, Ticker-Symbol: WSO1).Am 25.02.2021 habe wallstreet:online ihre vorläufigen Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2020 bekannt gegeben. Hiernach habe die Gesellschaft auch im abgelaufenen Geschäftsjahr ihren Wachstumskurs im Kerngeschäft (Portalbusiness) weiter fortsetzen und zugleich nach dem erfolgreichen Eintritt im Brokerage-Sektor unter der Marke Smartbroker diesen Geschäftsbereich weiter ausbauen können. Auf Basis vorläufiger Zahlen habe das Unternehmen im vergangenen Geschäftsjahr einen konsolidierten Gesamtumsatz von ca. 28,0 Mio. EUR erwirtschaftet. An dieser Stelle sei erwähnt, dass wallstreet:online erstmals für das Geschäftsjahr 2020 einen konsolidierten Konzernabschluss publizieren möchte.Positives Kapitalmarktumfeld sorge für deutlichen Umsatzanstieg. Ein attraktives Produktangebot und hohe Marketinginvestments bei der Marke Smartbroker würden für ein boomendes Brokerage-Geschäft sorgen; weiterer Ausbau des Fintech-Geschäfts eröffne hohes Potenzial.Insgesamt sähen die Analysten die wallstreet:online-Gruppe in einer guten Ausgangslage die erfolgreiche Wachstumsstrategie weiter dynamisch fortzusetzen und bereits im Geschäftsjahr 2021 massiv von den signifikanten Anfangsinvestitionen im Fin-Tech-Bereich (Smartbroker) zu profitieren. Die fortschreitende Transformation des Unternehmens hin zu einem Online-Broker mit integrierter Finanzcommunity sollte sich für die Gruppe in den kommenden Jahren aufgrund der guten Positionierung und den deutlichen Synergien zwischen beiden Bereichen noch stärker auszahlen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link