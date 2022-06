12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein international tätiger Stahl-, Verarbeitungs- und Dienstleistungskonzern mit Sitz in Österreich. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die Produktion von hochwertigen Stahlerzeugnissen und die Weiterverarbeitung von Stahl, aber auch anderer Werkstoffe, zu Komponenten und Komplettsystemen. Der Entwicklungsfokus liegt auf Mobilitäts- und Energiemärkten. Ein wichtiger Abnehmer ist die Automobil- und Automobilzulieferindustrie sowie der Eisenbahnmarkt. (08.06.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nehmen die Aktie der voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.voestalpine habe im GJ 2021/22 ein EBITDA vom EUR 2,29 Mrd. generiert (entspreche einer Verdopplung gegenüber dem angepassten Vorjahreswert) und damit die im April angehobene Zielsetzung von knapp unter EUR 2,3 Mrd. vollauf erfüllt. Der Umsatz habe um 37% auf EUR 14,9 Mrd. gesteigert werden können. Wie im April anlässlich der Bekanntgabe der Desinvestitionsentscheidung angekündigt, sei das HBI-Werk in Texas als nicht fortgeführte Aktivität umgegliedert und ein Einmalertrag von rund EUR 258 Mio. verbucht worden. Demgegenüber seien außerordentliche Wertminderungen von in Summe EUR 68 Mio. verdaut worden. Damit habe sich der Nettogewinn auf EUR 1,3 Mrd. und der Gewinn je Aktie auf EUR 7,28 belaufen (ggü. EUR .0,24 im Vorjahr).Dank einer teilweisen Reduktion des in Q1-3 aufgebauten Umlaufvermögens zum Jahresende habe voestalpine auch bei der Cash Flow Generierung überzeugen und die Nettoverschuldung von EUR 2,74 Mrd. per Ende 2020/21 auf EUR 2,29 Mrd. reduzieren können. Die Verschuldungsquote sei damit auf ca. 32% gesunken.Die Dividende solle von EUR 0,50 auf EUR 1,20 angehoben werden. Der Vorschlag liege über der Konsenserwartung von EUR 1,10 jedoch unter der optimistischeren Annahme der Analysten der RBI von EUR 1,40.Für das aktuelle GJ 2022/23 erwarte das Management ein EBITDA in der Größenordnung von EUR 1,8 bis 2,0 Mrd. Unsere aktuelle Prognose liegt am oberen Ende der Spanne, so die Analysten der RBI. Für das Q1 sei jedenfalls von einer sehr guten Ergebnisentwicklung auszugehen. Der Konzern prognostiziere eine weitere Nachfrageverbesserung in den Sektoren Öl & Gas sowie Luftfahrt sowie einer im Wesentlichen stabilen Entwicklung im Auto- (gute Nachfrage durch Lieferkettenprobleme beeinträchtigt) und Eisenbahnmarkt. Eine gewisse Abschwächung werde hingegen in den Bereichen Konsumgüter, Maschinenbau und Bau avisiert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.