Börsenplätze voestalpine-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

30,72 EUR +0,07% (18.02.2022, 15:38)



Wiener Börse-Aktienkurs voestalpine-Aktie:

30,76 EUR -1,09% (18.02.2022, 15:55)



ISIN voestalpine-Aktie:

AT0000937503



WKN voestalpine-Aktie:

897200



Ticker-Symbol voestalpine-Aktie:

VAS



Wiener Börse-Symbol voestalpine-Aktie:

VOE



Kurzprofil voestalpine AG:



Die voestalpine (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) ist ein in seinen Geschäftsbereichen weltweit führender Stahl- und Technologiekonzern mit kombinierter Werkstoff- und Verarbeitungskompetenz. Die global tätige Unternehmensgruppe verfügt über rund 500 Konzerngesellschaften und -standorte in mehr als 50 Ländern auf allen fünf Kontinenten. Sie notiert seit 1995 an der Wiener Börse. Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen zählt sie zu den führenden Partnern der Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie der Luftfahrt- und Öl- & Gasindustrie und ist darüber hinaus Weltmarktführer bei Bahninfrastruktursystemen, bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen.



Die voestalpine bekennt sich zu den globalen Klimazielen und arbeitet intensiv an Technologien zur Dekarbonisierung und langfristigen Reduktion ihrer CO2-Emissionen. Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 12,7 Milliarden Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,2 Milliarden Euro und beschäftigte weltweit rund 49.000 Mitarbeiter. (18.02.2022/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - voestalpine-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, stufen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahl- und Technologiekonzerns voestalpine AG (ISIN: AT0000937503, WKN: 897200, Ticker-Symbol: VAS, Wiener Börse-Symbol: VOE) von "Halten" auf "Kauf" hoch.voestalpine habe in Q3 2021/22 die Prognosen leicht übertroffen. Bei einer Umsatzsteigerung um rund 1/3 auf EUR 3,85 Mrd. habe das EBITDA von EUR 288 Mio. auf EUR 496 Mio. gesteigert werden können. Damit habe der Konzern rund 5% über der Analystenschätzung gelegen. Erneut habe die Stahldivision einen über den Erwartungen liegenden Ergebnisbeitrag von EUR 262 Mio. generieren können. Gestiegene Kosten seien im Wesentlichen von höheren Preisen und Volumina kompensiert worden. Das Ergebnis je Aktie habe mit EUR 1,15 knapp über der Analystenschätzung von EUR 1,07 gelegen.Für das Geschäftsjahr 2021/22 habe sich das Management etwas zuversichtlicher gezeigt und erwarte nun ein EBITDA am oberen Ende der bisherigen Spanne von EUR 1,9 bis 2,2 Mrd. Die aktuelle Konsenserwartung liege bei ca. EUR 2,17 Mrd.; die Analysten hätten ihre Schätzung auf EUR 2,19 Mrd. erhöht.Nach der Rally hätten sich die europäischen Stahlpreise zuletzt von den Höchstständen entfernt, würden aber weiterhin über dem langfristigen Durchschnitt liegen. Neben der hohen Nachfrage in Kombination mit soliden makroökonomischen Perspektiven sei dies im Wesentlichen guter Angebotsdisziplin (moderater Druck durch Importe) sowie hohen Rohstoffkosten geschuldet.Für den Automobilbereich, mit rund ein Drittel Umsatzanteil die wichtige Kundenindustrie des Konzerns, hätten sich die Aussichten zuletzt verbessert. Neben steigender Nachfrage zu Jahresbeginn (ähnliches sei auch von thyssenkrupp berichtet worden) und stabilerem Abrufverhalten, hätten auch die Vertrags-/Preisverhandlungen in der Stahldivision erfolgreich gestaltet werden können. Damit sollte die Preis-Kosten-Schere auch in den kommenden Quartalen eine hohe Ertragskraft zulassen. Für die europäische Autoproduktion werde für 2022 Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich erwartet.Die Dekarbonisierungsstrategie des Konzerns gelange zunehmend ins Rampenlicht. Bis 2030 sollten 30% der CO2-Emissionen eingespart werden (entspreche rund 3 bis 4 Mio. Tonnen). Wichtigster Pfeiler sei die Umstellung der Produktion von ca. 2,5 Mio. Tonnen Stahl von der Hochofenroute auf Elektrolichtbogenöfen. Die benötigte Investitionssumme solle rund EUR 1 Mrd. bis 2027/28 betragen.Zwar sollte aus heutiger Sicht im aktuellen Geschäftsjahr 2021/22 der Gewinnhöhepunkt erreicht werden, allerdings würden den Analysten die guten Ertragsaussichten der Folgejahre als nicht adäquat im Kurs diskontiert erscheinen. Die Aktie handle momentan unter dem Buchwert und auch weitere Bewertungskennzahlen (z.B. EV/EBITDA) würden sich unter deren langjährigen Durchschnittsniveaus befinden. Neben Indikationen, dass sich das Marktumfeld im Autosektor verbessere, sollte auch der hohe Ölpreis stimulierend auf den O&G-Bereich wirken. Zwar sehe sich voestalpine mit Kosteninflation konfrontiert, die Kombination aus guter Nachfrage und Preisweitergaben sollte aber weiterhin überdurchschnittliche Gewinne zulassen.Im Nachgang der soliden Quartalsergebnisse und des zuversichtlichen Ausblicks für Q4 haben Bernd Maurer und Markus Remis, Analysten der Raiffeisen Bank International AG, ihre Schätzungen angehoben. Daraus resultiere eine Erhöhung des Kursziels von EUR 38,50 auf EUR 41,00 sowie eine Hochstufung der Empfehlung von "Halten" auf "Kauf". (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.